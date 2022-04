Congo-Kinshasa: Election du gouverneur du Kasaï-Oriental - La NSCC exhorte les candidats à éviter la corruption

La coordination provinciale de la Nouvelle société civile du Congo (NSCC) du Kasai-Oriental a invité mardi 26 avril les différents candidats à l'élection du gouverneur de province à un sens élevé de responsabilité; qui consiste notamment à s'abstenir de faire un débat sur des personnes, mais bien plutôt sur des idées constructives.

Au cours d'une conférence de presse, la coordonnatrice provinciale de la nouvelle société civile, Rachel Kapinga, a appelé les députés provinciaux, ainsi que les candidats gouverneurs à éviter surtout la pratique de corruption sous toutes ses formes:

"Nous invitons les uns et les autres à éviter surtout la pratique de corruption sous toutes ses formes, car elle peut être génératrice des conséquences ou des résultats non profitables à la province. Évitons ensemble de manipuler et d'instrumentaliser la population dans un esprit destructeur."

Selon elle, chaque partie devra jouer sa partition en toute responsabilité, "c'est-à-dire que les députés, qui ont en ce moment le destin de la province entre leurs mains, ont le noble devoir de nous donner en toute indépendance un gouverneur compétent et attentif aux besoins de cette population en détresse qui attend impatiemment de voir un nouveau leadership éclairé et clairvoyant prendre à bras le corps son destin vers des horizons meilleurs dans le peu de temps qui nous reste pour la fin de cette législature."

Elle rappelle à cet effet, à la mémoire des uns et des autres, les dégâts matériels et d'énormes préjudices politiques causés à certains députés provinciaux, après les élections de gouverneur et celles des sénateurs de 2018 dans la province.

"Nous exhortons la population à garder le calme et à y privilégier la paix à travers la province pendant ce moment charnière de notre histoire commune", a conclu Rachel Kapinga.