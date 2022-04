Congo-Kinshasa: Butembo - Un festival organisé par les élèves de Katwa pour promouvoir la culture de la paix

"La gestion des conflits, une arme efficace pour construire la paix en milieu scolaire, dans nos familles et dans nos églises" est le thème au cœur d'un festival dénommé "Amani" organisé ce mercredi 27 avril à Butembo par le club de la paix "Le Vainqueur de l'Institut de Katwa".

L'initiateur de ce festival a misé sur les activités culturelles; notamment poèmes, musique, pièces de théâtre et exposés orientés sur la paix.

Selon le coordonnateur de cette structure d'encadrement des élèves pour la promotion de la paix, Solomon Kahindo Ndivito, l'objectif est de former les élèves à promouvoir la culture de la paix dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri :

" Nous avons réfléchi comment on peut encore instaurer la paix et nous avons pensé que c'est avec la base au niveau de l'école, avec les enfants. Si nous pouvons vraiment former les enfants sur la culture de la paix, les jours prochains comme ce sont eux les dirigeants du pays. Nous avons pensé que si on développe ce thème-là ça pourra nous permettre de voir comment on peut prévenir le conflit et si il se présente déjà comment les gérer, nous avons pensé qu'il fallait d'abord qu'on organise des activités culturelles orientées vers la paix, nous réunissons les élèves qui essaient de réfléchir pour voir comment promouvoir la culture de la paix".

Par exemple, a-t-il poursuivi, "quand il y a des conflits à l'école, il y a même la désertion des élèves, ils deviennent des délinquants dans la rue, les enfants de la rue. Au niveau de nos familles, on peut même observer des divorces, on peut observer des disputes entre parents et enfants. A l'église, vous trouverez qu'il y a des conflits même au niveau des chorales, on peut voir même par exemple un pasteur qui est en conflit avec les fidèles et ça crée des problèmes dans ce sens".