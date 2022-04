Cote d'Ivoire: Libre accès à la science documentaire - Des réflexions se tiennent à Abidjan sur cette "opportunité pour booster la recherche"

L'université virtuelle de Côte d'Ivoire et l'Université Félix Houphouët Boigny seront le théâtre de la 7e conférence annuelle du Réseau d'éducation et de la recherche de l'Afrique de l'ouest et du centre (Wacren), qui vise à relier les points de la science ouverte en Afrique.

Elle se tiendra du 25 au 29 avril 2022. L'information a été donnée par le Pr Koné Tiémoman, directeur général de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire le 21 avril au cours d'un point presse. En marge à cette conférence, un symposium sur la science ouverte, placé sous le haut parrainage du Professeur Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et la recherche scientifique et sous le parrainage du Pr Bakayoko-Ly Ramata, ambassadeur délégué permanente de la Côte d'Ivoire auprès de l'Unesco, se tiendra le 25 avril. Il sera axé autour du thème : "science ouverte ou le libre accès à la science documentaire, une opportunité pour booster la recherche, l'innovation et le développement de la Côte d'Ivoire". Pour Koné Tiémoman, le Wacren s'inscrit dans la vision du président de la République Alassane Ouattara, qui est de "bâtir une Côte d'Ivoire, puissante ; industrielle unie dans la diversité culturelle, démocratique et ouverte sur le monde.

La vision de ce réseau est de mettre en place une infrastructure, des services de classe mondiale et doter la Côte d'Ivoire d'une politique en matière d'interconnexion des universités. Cela en vue de relever les défis du continent. Cette conférence verra la participation de la commission nationale de l'Unesco, en collaboration avec Paris, du Fonds national pour la science la technologie et l'innovation (Fonsti), le Réseau ivoirien de télécommunication pour l'enseignement et la recherche (Riter). Cet événement verra la participation de plus d'une centaine de partenaires, membres du Wacren et bibliothécaires. Il se tiendra en mode hybride (présentiel et en ligne).

A noter que la conférence est la deuxième du genre sur les bords de la lagune Ebrié.