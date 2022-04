Afrique de l'Ouest: Transformation des économies d'Afrique de l'Ouest - Un "Business Forum" annoncé à Abidjan les 16 et 17 juin

Les 16 et 17 juin 2022, va se tenir au Sofitel Hotel Ivoire à Abidjan, business forum sur la thématique " transformation des économies d'Afrique de l'Ouest à travers un partenariat renforcé entre les secteurs privés européens et Ouest africain ".

Cette rencontre qui compte réunir plus de 150 entreprises de l'Union Européenne et de la Cedeao se veut un cadre de création de conditions pour le renforcement de partenariat d'affaires entre les secteurs privés ouest-africain et européens en vue du développement des chaines de valeur locales à fort potentiel de transformation économique. Financé par l'Union européenne, et organisé par la Cgeci, "Business Forum" qui est le premier du genre a pour objectif d'accroître le potentiel d'attractivité de la Côte d'Ivoire pour les investisseurs privés et stimuler les échanges commerciaux entre les pays de la Cedeao et l'Union Européenne. Ce, dans le but de booster les investissements directs à l'étranger (Ide) et la croissance économique. Le Forum réunira lors de panels et conférences, des personnalités inspirantes, des experts, des hommes et femmes d'horizons divers, qui viendront offrir et partager avec les participants des expériences inoubliables.

Un partage d'informations sur les potentialités de développement et d'investissement dans les chaines de valeur prioritaires Ce forum vise également à faciliter le partage d'informations sur les potentialités de développement et d'investissement en Afrique de l'Ouest dans les chaines de valeur prioritaires ; favoriser la création de partenariats d'affaires entre les secteurs privés de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union européenne et œuvrer à un dialogue constructif pour l'amélioration du climat des affaires en Afrique de l'Ouest et pour la facilitation des échanges entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne. Selon le communiqué affèrent à l'évènement, il sera question pendant les deux jours d'organisation de conférences, ateliers, panels, rencontres physiques ou virtuelles, étude, site internet, etc.) Impliquant des hauts fonctionnaires et des chefs d'entreprises installés en Afrique de l'ouest et en Europe, ainsi que des associations du secteur privé.

Ce Forum rassemblera donc des entreprises africaines et européennes de toutes tailles, avec toutefois une prépondérance pour les petites et moyennes entreprises. D'autres parties prenantes au développement économique de l'Afrique (Cedeao, Uemoa, Banque Mondiale, Fmi, etc.) seront associées pour discuter de la meilleure manière d'améliorer le climat des affaires en Afrique de l'ouest, d'y attirer les investissements européens et de faciliter les échanges entre l'Afrique de l'ouest et l'Ue. Ce sera alors une occasion propice à la conclusion d'accords commerciaux ou d'investissements entre les entreprises et d'accords de coopération entre organisations du secteur privé. Le gouvernement et le secteur privé vont échanger sur les relations d'affaires En se réfèrent au document, il est prévu l'organisation de rencontres d'affaires, dont une concerne le gouvernement et le secteur privé, dans le cadre de B2G (Business to Gouvernement). Les B2G, sont les relations d'affaires ou commerciales entre le secteur privé et le gouvernement. Les rencontres B2G vont concerner les Ministres de l'Afrique de l'Ouest en charge de l'Intégration Africaine, de l'Economie, de l'Investissement et des Ape (accords de partenariats économiques).

Un cadre pour assurer le suivi des conclusions afin que, les contacts noués débouchent sur des contrats formels Une occasion de développement des chaines de valeur locales à fort potentiel de transformation économique. Il favorisera l'établissement de partenariats d'affaires et de collaboration entre les organisations privées ouest africaines et européennes, les entreprises de l'Afrique de l'Ouest entre elles d'une part et entre les entreprises privées de l'Afrique de l'Ouest et de celles de l'Ue d'autre part. Il s'agira de favoriser la signature d'accords (achat/ventes ou investissement ou institutionnels) et d'en évaluer l'impact à l'issue du forum. De même, un cadre sera mis en place pour assurer le suivi des conclusions du Forum afin que, les contacts noués débouchent sur des contrats formels.