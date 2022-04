Afrique: Consommation du shisha dans les lieux publics - Les mairies interpellées par la société civile

Face au sombre tableau que présente la consommation du shisha ou chicha dans les lieux publics, le Comité/Club Universitaire Unesco pour la lutte contre la drogue et autres pandémies (Clucod) et le Réseau des Ong Actives pour le Contrôle du Tabac en Côte d'Ivoire (Rocta-CI) avec le programme Liane 2, interpellent les autorités municipales particulièrement celles de la commune d'Abobo.

Dans un communiqué dont nous avons eu, copie, le lundi 26 avril 2022, ces acteurs de la lutte anti-tabac faisant état de la gravité de la situation à Abobo ont fait des recommandations. Pour eux, il est urgent de prendre un arrêté municipal pour interdire l'usage du tabac sous toutes ses formes dans les lieux publics et les transports en commun dans cette commune. Ensuite, il faut soutenir et faciliter toutes les actions de la société civile pour l'application de la loi relative à la lutte antitabac en Côte d'Ivoire. Et enfin organiser des contrôles via des patrouilles régulières des forces de l'ordre y compris la police municipale dans les lieux publics et les transports en commun dans la commune pour s'assurer de l'application de la loi.

Les recommandations:

Toutes ces recommandations font suite à une enquête menée en avril 2020, sur " les nouveaux produits du tabac dans la commune d'Abobo " dans le cadre du projet de renforcement des capacités pour la prévention du tabagisme en Côte d'Ivoire, avec l'appui technique et financier de la Fondation pour le Renforcement des Capacités en Afrique (Acbf), le Clucod. Les résultats de cette enquête ont permis d'identifier dix-sept lieux de vente des nouveaux produits du tabac portant sur la Shisha et les cigarettes électroniques. Par ailleurs, sept lieux de consommation (les Boulangerie-Glacier-restaurants-pâtisseries ; les Supermarché-Glaciers; les Maquis-Bar ; les supermarchés ; les boutiques-supérettes...) ont été détectés.

"Généralement, ces sites sont situés à des endroits très accessibles à la population des différents quartiers de la commune d'Abobo", a précisé Tall Lacina au nom de tous les acteurs de cette lutte. Puis d'ajouter que les meilleurs clients selon les informations reçues des responsables de ces lieux sont les personnes qui ont moins de 18 ans (représentant 52 %) et les personnes qui ont plus de 18 ans (représentant 48 %). Une triste réalité qui selon lui foule au pied les actions, telle que la vulgarisation de la loi relative à la lutte anti-tabac, menées par l'Etat ivoirien.

Rappelons que le tabagisme est l'une des principales causes de décès évitables. Et près de 70 % des décès dans le monde sont causés par des maladies non-transmissibles (Mnt), telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer, le diabète et les maladies respiratoires chroniques. Ces maladies ont un facteur de risque en commun qui est le tabagisme.