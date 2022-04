Algérie: Journée des personnes âgées - Appel à une prise en charge sanitaire spécialisée

Alger — Des associations nationales ont appelé à la création de services de médecine gériatrique en vue d'assurer une prise en charge sanitaire spécialisée de cette catégorie de la société et de réunir les conditions qui leur permettront d'exercer certaines activités qui contribuent à l'amélioration de leur intégration sociale.

A ce titre, le président de l'Association d'aide aux personnes âgées "Wafa", Said Haouas a indiqué que l'association s'apprête à l'inauguration d'un club pour personnes âgées à Boussaada devant servir d'espace de rencontre et proposera des ateliers qui permettront à cette catégorie de réaliser des activités manuelles, ajoutant qu'un espace y sera aménagé pour le projet de réalisation d'un centre de médecine gériatrique.

M. Haouas a ajouté que l'Association "Wafa" lancera, à l'occasion de la célébration de la Journée nationale des personnes âgées (27 avril), un concours au profit de cette catégorie sur la meilleure histoire de souvenirs d'enfance.

De son côté, la présidente de l'Association "Mechaal Chabab", Semah Chennouf a appelé les pouvoirs publics à lancer des métiers dans le domaine de l'aide à domicile pour les personnes âgées, afin de fournir des services à cette catégorie qui reste incapable d'exercer certaines activités quotidiennes, indiquant que ces métiers sont à même de contribuer à la création de postes d'emploi.

Pour sa part, la présidente de l'association "SOS 3e âge "Ihsen", Souad Chikhi a mis en exergue l'intérêt accordé par les pouvoirs publics à cette frange de la société, notamment les mesures prises en matière de prise en charge, d'accompagnement, d'insertion sociale et familiale , plaidant pour la création de services de gériatrie au niveau de certains établissements de santé en vue de garantir à cette catégorie une prise en charge médicale et paramédicale.

Mme Chikhi a appelé également à la mise en place d'une instance consultative contribuant à l'élaboration des politiques de prise en charge de personnes âgées ayant des branches locales et regroupant les différents acteurs de tous les secteurs concernés ainsi que le mouvement associatif.

Dans ce sillage, l'association a mis l'accent sur l'importance de mener des recherches sociologiques sur le troisième âge pour constituer une base de données qui compte des informations sur la situation sociale et sanitaire de cette frange en vue d'en renforcer la prise en charge. Elle a appelé aussi à davantage de coordination entre les secteurs et les associations dans le domaine de la prise en charge des catégories vulnérables telles les personnes âgées.

Des mesures pour renforcer la prise en charge du 3e âge

Les pouvoirs publics accordent un intérêt particulier aux personnes âgées à travers la prise de mesures pour leur prendre en charge et leur garantir une insertion sociale. Pour ce faire, le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme avait pris plusieurs mesures visant l'insertion de cette frange dans leur milieu familial en veillant à la promotion des aides sociales, outre l'accompagnement psychologique notamment pour ceux qui souffrent d'une vulnérabilité sociale et économique.

A ce titre, le ministère œuvre à consolider la médiation sociale et familiale, comme outil efficace dans le soutien de la cohésion sociale et du tissu familial, notamment dans le cadre des efforts visant à fixer la personne âgée dans son milieu familial.

Dans le même contexte, les services de l'action sociale effectuent au niveau local, le recensement et le suivi des cas sociaux qui requièrent l'intervention, le secours et l'accompagnement, d'autant plus que durant l'année 2021, quelque 1.255 personnes âgées ont été prises en charge dans le milieu familial, tout en apportant des aides qui consistent en des équipements et des matériels liés aux besoins des personnes âgées dans une situation sanitaire et sociale difficile.

Le ministère de la Solidarité poursuit également le travail, en vue d'améliorer et développer le mécanisme de signalement numérique en faveur des personnes âgées en situation sociale difficile, en vue de recenser tous les cas et intervenir immédiatement, à l'effet de les prendre en charge, en sus de l'intégration économique dans le cadre d'une nouvelle approche qu'adopte le secteur dans la prise en charge et l'accompagnement des catégories vulnérables, en vue de leur permettre de contribuer au processus du développement national.