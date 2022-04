Togo: L'évènement célébré sur fond de réflexion sur Développement de la Commune de Golfe 1 par Japan Motors et l'exécutif communal

Le Togo a 62 ans. Et ça se fête. Pour marquer de leur empreinte cette commémoration, l'exécutif communal de Golfe 1 et la société Japan Motors, se trouvant sur le territoire communal de Bè Apédomé, se sont retrouvés ce jour à son siège à Bè-Kpota (Lomé) sur initiative de cette dernière.

Cette initiative, première du genre, selon les informations est prise par le Directeur Général de la société représentante de la marque Nissan au Togo, Yvon Kodjo Kpativor. Ainsi, l'esplanade du siège de la société a servi de cadre aux festivités marquées par la prestation de groupes folkloriques du terroir.

Le maire de la Commune Golfe 1, Gomado Joseph Koamy, ses adjoints et une partie du personnel invités pour la circonstance ont pris part à cette réjouissance sanctionnée par un déjeuner offert par le groupe Japan Motors. " C'est une journée très importante dans la vie des Togolais. C'est une date qui marque la victoire de nos aïeux. Ils ont arraché l'indépendance à coup de sacrifices. Nous ne pouvons que témoigner toute notre reconnaissance à tous ceux qui ont donné leurs vies pour le pays. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de ne pas laisser cette journée passer inaperçue ", c'est ce qu'a expliqué M. Kpativor. Aussi, avait-il ajouté pour l'occasion, " que tous les Togolais du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest se sentent comme des frères et sœurs. Nous sommes contents de cette mobilisation du maire et ses collaborateurs ".

Honoré par cette invitation, le maire la Commune de Golfe 1, Joseph Koamy Gbloèkpo Gomado a salué cette démarche de Japan Motors. Et d'apès lui, cette activité marque la naissance d'un partenariat public-privé. " Nous avons échangé sur le développement de la commune. C'est un début et c'est une bonne occasion. Merci au Directeur Général pour l'initiative ", a-t-il signifié. Pour information, Japan Motors est un concessionnaire automobile qui détient l'exclusivité des véhicules neufs de marques NISSAN et FOTON qu'elle commercialise ainsi que les pièces de rechange et accessoires. L'entreprise est basée dans la commune de Golfe 1.