Algérie: Près de 8000 détenus inscrits en classes de récitation et de psalmodie du Coran

Alger — Près de 8000 détenus sont inscrits dans les classes de récitation et de psalmodie du saint Coran à travers les différents établissements pénitentiaires, indique, mercredi, un communiqué du ministère de la Justice.

"Un total de 7923 détenus suivent des cours dans 381 classes de récitation et de psalmodie du saint Coran à travers les établissements pénitentiaires. Le nombre des encadreurs religieux délégués du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs dans les établissements pénitentiaires s'élève à 534 encadreurs jusqu'au mois de mars, dont 294 imams, 174 enseignants de Coran et 66 mourchidate (guides religieuses)", précise la même source.

Le ministère a annoncé l'organisation, cette année en coordination avec les directions des affaires religieuses et des wakfs, "d'un concours national de récitation et de psalmodie du saint Coran au profit des détenus des établissements pénitentiaires".

"Une commission d'évaluation locale présidée par des imams et des enseignants du saint Coran délégués aux établissements pénitentiaires ont désigné trois meilleurs lauréats au niveau de chaque cour, 12 d'entre eux ont été qualifiés aux épreuves finales".

Il est organisé durant le mois de Ramadhan des fêtes et des activités religieuses, des concours de psalmodie et de récitation du saint Coran et de la mémorisation des hadith ainsi que des concours culturels diversifiés dans tous les établissements pénitentiaires, avec des conférences sur la vie du prophète (QSSL) encadrées par des imams et des guides religieuses.

Ces activités s'inscrivent au titre "des programmes dédiés aux prisonniers tels que l'éducation générale, la formation professionnelle, l'artisanat, les sports et la culture ayant pour objectif de renforcer les capacités scientifiques des pensionnaires des établissements pénitentiaires leur permettant d'acquérir des diplômes et des compétences à même de leur faciliter la réinsertion sociale après la libération", ajoute le communiqué.

Dans ce sillage, le directeur général de l'administration pénitentiaire, Zreb Essaid supervisera ce jeudi la clôture des activités du mois sacré au niveau de tous les établissements.

Une cérémonie est au programme à l'occasion de Leilat al Qadr (Nuit du Destin) à l'établissement pénitentiaire de Koléa (Tipaza) qui accueillera la phase finale du concours national de récitation du Saint-Coran, a conclu le document.