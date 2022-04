Congo-Kinshasa: Kwilu - Lancement de l'opération de la cartographie électorale par la CENI

Le premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Bienvenu Ilanga a annoncé le mardi 26 avril à Bandundu ville, chef-lieu de la province du Kwilu, le lancement de l'opération de la cartographie électorale.

C'était au cours d'une rencontre avec notamment, les représentants des partis et regroupements politiques ainsi que des acteurs de la société civile.

Bienvenu Ilanga a indiqué que les membres de la plénières de la CENI sont déployés dans cette province pour palper les réalités sur terrain afin de s'assurer de la fiabilité des résultats de cette cartographie.

" Pour que nous puissions organiser les bonnes élections, nous avons besoin de la participation de tout le monde, de tout citoyen Congolais. Y compris aussi les partenaires étrangers qui peuvent aussi apporter leur appui en termes de logistique, en termes d'expertise. Nous venons de lancer les opérations de la cartographie électorale, et la plénière de la commission électorale a décidé de déployer le membre de la plénière de la CENI pour superviser ces opérations parce que comme vous le savez, les opérations de la cartographie électorale sont la base même de l'organisation des élections. Et pour ne pas tout biaiser, nous devrions nous même être sur le terrain au lieu de rester dans nos bureaux, venir palper les réalités sur terrain et participer même nous-mêmes sur terrain pour que nous soyons sûrs du résultat qui sortira de ces opérations ", a expliqué le premier vice-président de la CENI.

Il a notamment assuré à ses interlocuteurs la tenue des élections prévues en 2023.

D'après Bienvenu Ilanga, Il n'y aura pas de glissement:

" Le 6 mai, il y aura les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs. Ça, vous pouvez déjà être sûrs. Les élections de 2023, donc élections du président de la république et des députés nationaux auront bel et bien lieu dans le délai constitutionnel ".