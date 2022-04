Sénégal: Des personnalités louent les qualités de Thierno Birane Ndao

Dakar — Diverses personnalités dont l'ancien ministre d'Etat, Zackaria Diaw, ont loué les qualités de l'ancien administrateur civil Thierno Birahim Ndao, décédé mardi à Dakar à l'âge de 98 ans.

"Le pays et la nation ont perdu un digne fils qui a contribué toute sa vie à créer une dynamique, pour que ce pays soit ce qu'il est aujourd'hui", a-t-il déclaré, lors de la cérémonie de levée de corps à Dakar. Selon lui, "feu Thierno Birahim Ndao a très tôt compris que l'administration avait un rôle fondamental à jouer pour consolider l'Etat et la nation". "Il a été responsable à plusieurs niveaux, mais surtout un formateur qui a eu à former tous ses collègues administrateurs civils", a-t-il ajouté.

Il confie qu'il était son repère et qu'il allait se ressourcer auprès de lui" vu qu'il avait l'expérience de l'administration coloniale et de celle d'après les indépendances. "Il aimait vous dire quels étaient les avantages de cette vie et cette dichotomie, mais aujourd'hui nous ressentons une perte, parce que la nouvelle génération n'a pas su puiser de ce puits de savoir et d'expérience qu'était Thierno Birahim Ndao", a-t-il regretté. L'ancien directeur de l'Ecole nationale d'administration (ENA), Abdoulaye Camara, a, de son coté, déclaré que le défunt "fut un homme profondément humain, compétent et dynamique qui a servi loyalement son pays".

Le professeur Balla Moussa Daffé, ancien ministre et ancien maire de Sédhiou, déclare : "C'était un homme exceptionnel, qui est d'une générosité royale, qui me considérait comme son ami, malgré le fait qu'il fut un peu plus âgé que moi". "Il était mon grand-frère, mon conseiller sur beaucoup de choses que j'ai pu faire à la mairie, dans la commune de Sédhiou pendant qu'il était maire de Kaffrine, parce qu'il avait une grande maîtrise de l'administration et de la décentralisation à cause des différentes fonctions qu'il a eu occuper", a-t-il dit. "C'est une grande personnalité qui vient de nous quitter parce que Thierno Birahim Ndao fut un grand administrateur civil qui a occupé plusieurs fonctions au Sénégal et en Afrique", témoigne Samba Diop, administrateur civil à la retraite. Il souligne qu'"il a également été un symbole de ceux qu'on appelle les grands commis de l'Etat". "(... ) nous avons retenu de lui le souvenir d'un homme loyal, compétent, serviable, courtois qui a servi son pays jusqu'à la fin de sa vie", a-t-il ajouté.