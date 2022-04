Burkina Faso: Festival Jazz à Ouaga - La 30e édition s'ouvre le 29 avril 2022

L'association Jazz à Ouaga a animé une conférence de presse, le vendredi 22 avril 2022 à Ouagadougou, pour annoncer l'organisation de la 30e édition du festival Jazz à Ouaga.

La capitale burkinabè va vibrer au rythme de la musique Jazz du 29 avril au 7 mai 2022 avec plus d'une centaine d'artistes au programme. Ce, à la faveur du 30e anniversaire du festival Jazz à Ouaga. C'est du moins l'information livrée par le président de l'association Jazz à Ouaga, Abdoulaye Diallo, au cours d'une conférence de presse, le vendredi 22 avril 2022 à Ouagadougou. Pour cette édition, a-t-il mentionné, Jazz à Ouaga fait face aux projecteurs de la scène musicale, en proposant un petit voyage au cœur de ses festivités. Pour cette année, a-t-il souligné, les défis à relever ne manquent pas. A cet effet, le festival a fixé la barre haut afin de pouvoir répondre aux attentes des amoureux du jazz, surtout en ces temps d'insécurité, a soutenu M. Diallo. Pensez-vous que cette 30e édition aura du succès comme les années précédentes ?

A cette question des journalistes, Abdoulaye Diallo a répondu par l'affirmative. Pour lui, c'est une raison de plus pour sortir, se détendre, s'amuser un tant soit peu, pour éviter une dépression. Il a par ailleurs indiqué que toutes les dispositions ont été prises pour assurer la sécurité de tous ceux qui feront le déplacement. En dépit de cela, il a expliqué aux journalistes que le plus gros défi de cette édition est la mobilisation du public. Le festival, a fait savoir M. Diallo, se tiendra dans deux endroits essentiels à savoir, l'Institut français et la place de la Nation avec des artistes renommés comme Patrick Kabré. " Je serai bien et bel de la partie pour relever ce défi ", a confirmé M. Kabré, présent au présidium. Arsène Sawadogo, membre du petit groupe de mélomanes a souligné que " 30 ans, ce n'est pas 30 jours, ce n'est pas 30 mois ".

" Cela fait 30 ans que le festival Jazz à Ouaga a fait 30 ans est au service de la musique burkinabè, avec plus de 1 000 concerts à Ouagadougou et dans une vingtaine de villes du Burkina avec des artistes venus d'ici et d'ailleurs ", a-t-il ajouté avec un air enjoué.