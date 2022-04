Soudan: Volker - La Mission du Mécanisme Tripartite est d'amener les parties prenantes au dialogue

Khartoum — Le Représentant du Secrétaire Général des Nations Unies et chef de la Mission intégrée d'assistance à la transmission pour le Soudan (UNITAMS), Volker Perthes, a dit que la mission de l'UNITAMS, l'Union Africaine et l'IGAD doivent réunir les parties prenantes au Soudan dans une seule salle de dialogue dans le but de tenir des pourparlers pour compléter la période de transition au Soudan.

Lors de la conférence de presse du mécanisme tripartite, tenue Mercredi à l'Hôtel Al Salam Rotana, Volker a souligné que le mécanisme agit comme un facilitateur entre les parties Soudanaises pour le succès du dialogue entre les parties prenantes afin de parvenir à un accord politique.

Lors de leur rencontre avec les parties prenantes, y compris les forces politiques, l'armée, les comités de résistance, les groupes de femmes, les intellectuels et les académiciens, il a dit qu'il est apparu qu'ils étaient d'accord sur le dialogue Soudanais - Soudanais, en plus du refus de certaines forces politiques de se réunir à une même table pour le dialogue.

Volker a indiqué qu'il est important que les parties Soudanaises conviendront d'abord et pour parvenir à de vraies élections, chose qui nécessite un certain atmosphère , expliquant que les garanties pour cela sont la volonté politique, la bonne foi et le travail au sein des institutions, notant que le dialogue sur les institutions est nécessaire, car ils exhorteront les pays amis et donateurs à aider le Soudan.

De son côté, l'envoyé de l'Union Africaine, le Prof. Mohamed Hassan Ould Labat, a dit que le mécanisme tripartite conjoint a convenu de fixer la première semaine de Mai prochain pour le début des pourparlers entre les parties Soudanaises.

Il a souligné que le dialogue devrait éviter l'exclusion de certaines parties, en particulier les comités de résistance et les parties prenantes.

Le représentant de l'IGAD, Ismail Aweys, a souligné que le mécanisme a appelé les autorités de Khartoum à fournir le climat approprié pour le lancement du dialogue, y compris la libération des détenus politiques, assurer le succès du dialogue politique entre les différentes composantes.

Il a déclaré que le succès du dialogue conduirait à la stabilité politique, pavera la voie devant la Conférence constitutionnelle et la discussion des questions de l'Est du Soudan et les défis rencontrant le processus politique au Soudan.