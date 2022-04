Madagascar: Transition énergétique - Un projet solaire malgache nominé pour le prix " African Power & Energy Elites "

Le Solar Gem " Plug and Play " se déploie en un temps record (Solaire)

Exceptionnel. Le projet d'énergie solaire réalisé par le groupe Filatex dans la région de Toliara est considéré comme faisant partie des projets énergétiques ayant un réel impact socio-économique durable dans leur zone d'implantation.

Une performance récompensée sur le plan africain par le prix " African Power & Energy Elites " décerné aux entreprises ou individus auteurs de réalisations exceptionnelles contribuant à améliorer le secteur énergétique en Afrique.

Plug and Play

Il s'agit d'un projet utilisant la technologie Solar Gem " Plug and Play " a Toliara, et composé de 44 unités solaires mobiles conteneurisées, constituées chacune de 200 panneaux photovoltaïques, d'une capacité de production de 2,2 MW. Une performance qui fait, en tout cas honneur au secteur énergétique malgache quand on sait que l'African Power & Energy Elites est une publication prestigieuse en Afrique, qui établit tous les ans le prix " African Power and Energy Industry Awards " En somme, la technologie utilisée par ce projet à Toliara est révolutionnaire. Il s'agit d'un système développé par le groupe Filatex en partenariat avec Akuo, une entreprise française dans les énergies renouvelables.

Parmi les avantages du Solar Gem figure le fait que ce sont des unités pré-assemblées et pré-câblées pouvant être déployées en 30 minutes seulement et repliées en 45 minutes. Elles présentent également l'avantage de pouvoir être déplacées entre deux périodes de conditions climatiques difficiles, offrant ainsi des solutions de protection dans les territoires où l'environnement est particulièrement instable mais aussi dans des zones reculées et moins denses, répondant ainsi aux besoins urgents en électricité de la population.

Preuves

Le système " Plug and Play a en tout cas fait ses preuves durant les dernières intempéries à Madagascar. En effet, comme Toliara était dans la trajectoire du cyclone Batsirai, les équipes de déploiement du Solar Gem " Plug and Play " ont réussi très rapidement, grâce cette mobilité du système à maintenir l'approvisionnement en électricité, malgré les conditions difficiles dues au mauvais temps. Les installations ont été sécurisées et redéployées par la suite avec le concours des forces de l'ordre mobilisées par les autorités locales. Ce projet est la première phase en mode d'hybridation de la production d'électricité à Toliara par le Groupe Filatex et sera complété par une seconde phase d'installation de panneaux solaires.

Les projets d'énergies renouvelables sont de plus en plus nombreux à Madagascar, faisant de la transition énergétique, une réalité locale. Ces nombreuses initiatives sont concrétisées en ligne avec la politique étatique visant à favoriser l'hybridation de la production actuelle avec les technologies solaires et éoliennes dont l'objectif final est de donner l'accès à l'électricité à la majorité de la population. Il s'agit de la concrétisation du " velirano " consistant à donner l'accès à l'électricité à 70% de la population à l'horizon 2030.