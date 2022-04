Madagascar: Inde-Madagascar - Les échanges commerciaux passeront de 264 millions à un milliard de dollar

L'ambassadeur de l'Inde à Madagascar, SEM Abhay Kumar, a tenu une conférence de presse, hier, à Tsaralalàna. L'objet de cette rencontre avec la presse a porté sur la visite en Inde et les rencontres de S.E.M Richard Randriamandrato avec son homologue indien et l'honorable PM indien Narendra Modi, ainsi que sur le développement de la coopération et des relations bilatérales entre les deux pays. Le ministre malgache des Affaires étrangères S.E.Richard Randrimandrato a rencontré le ministre indien des Affaires étrangères S.E., le Dr S. Jaishankar, hier, à New Delhi.

Partenariat. Après leur rencontre, le Dr S. Jaishankar a tweeté " Nous avons discuté de la poursuite de notre partenariat de développement, en mettant l'accent sur la sécurité alimentaire et sanitaire, le renforcement des capacités et le domaine numérique. Conformément à notre politique SAGAR, nous coopérerons étroitement pour renforcer la sécurité régionale." Le ministre malgache des Affaires étrangères en visite en Inde, Richard Randriamandrato quand a lui a tweeté "Rencontre enrichissante avec S.E. Dr S. Jaishankar ministre des Affaires extérieures de l'Inde aujourd'hui. Entre l'Inde et Madagascar, il y a beaucoup de points communs qui nous rapprochent et qu'il faut renforcer. L'avenir se construit tous les jours ". Le ministre malgache s'est également entretenu avec le Premier ministre indien S.E. Narendra Modi lors de la visite groupée des ministres des Affaires étrangères de nombreux pays participant à la 7e édition du Raisina Dialogue à New Delhi.

Plusieurs protocoles. Richard Randriamandrato est en Inde pour sa première visite. Les relations entre l'Inde et Madagascar sont en plein essor et plusieurs protocoles d'accord dans des domaines clés tels que la santé, l'éducation, la culture, l'information et les voyages sont en cours de finalisation entre les deux pays. Madagascar a rejoint la Coalition pour le développement d'infrastructures résilientes (CDRI) dirigée par l'Inde en tant que 30e membre au début du mois. Après cet exposé sur la visite du ministre des Affaires étrangères malgache, en Inde, l'ambassadeur de ce pays dans la Grande île a déclaré que si les échanges commerciaux entre les deux pays sont de l'ordre de 264 millions de dollars actuellement, cela pourrait passer à un milliard de dollars. Concernant, entre autres, les produits pharmaceutiques, les denrées alimentaires, les énergies renouvelables, le coton, la vanille et le girofle.