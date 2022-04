Madagascar: Lutte / Championnat d'Afrique - Le casse-tête financier de la fédération

La Fédération malgache de lutte compte aligner six combattants au Championnat d'Afrique qui se déroulera à El Jadida Maroc du 15 au 25 mai prochain.

Le président Mamitiana Raveloson est toutefois inquiet car jusqu'à présent, le budget est loin d'en être à la totalité prévue, d'autant que le compte de la fédération était déjà au départ à découvert, après la qualification olympique en Tunisie, l'an dernier. " C'est aussi le moment de faire la réservation du vol si Madagascar ne veut pas louper le coche. Notre demande de subvention est déjà placée auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports. Pourtant, nous n'avons pas encore reçu de nouvelles jusqu'à l'heure, mis à part le fait que le dossier est en cours de traitement. Nous espérons que le ministère de tutelle accélère les choses, car de notre côté, nous avons déjà fait ce qu'il y a à faire et à préparer comme le droit d'engagement, les licences des combattants, etc ", a annoncé le président de la fédération.

Sur le plan technique, les athlètes sont fin prêts. Ils étaient en regroupement depuis le Championnat national, il y a un mois. L'instance nationale a changé de stratégie car elle se focalise désormais plus sur la préparation de la catégorie lourde de plus de 70 kg. Les noms des retenus seront dévoilés très prochainement. " On a plus de chance dans cette catégorie. L'objectif est de recueillir plus qu'une médaille d'argent remportée par Roma Manitra Raharison lors de la dernière édition de 2020 en Algérie ", a enchaîné Mamitiana Raveloson. Durant ce sommet africain se déroulera le congrès électif continental auquel Madagascar devrait participer. La Grande île est aussi invitée à assister au camp d'entraînement avec différents pays en Afrique encadré par des experts de la Fédération internationale.

Pas plus tard que le week-end dernier, quatre Malgaches ont participé à la première édition du Regional Education, Development and Tournament (REDT) à Maurice. Les deux combattants à savoir Valisoa Nantenaina Herikanto chez les juniors filles -50 kg et Judicaël Randrianiaina chez les séniors hommes -61 kg ont arraché chacun une médaille d'or. Jean Nestor Rakotofiraisana et Doriazy Marie Dominique, quant à eux, étaient en formation en vue de l'obtention du diplôme international en tant qu'arbitre et coach. L'ambassadeur malgache Camille Vitale est venu soutenir les combattants lors de la compétition.