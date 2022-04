Madagascar: Police nationale - Redynamisation des services opérationnels par de nouvelles nominations

Série de nominations de directeurs hier en conseil des ministres avec le gros de la troupe dans les rangs du ministère de la Sécurité Publique (MSP).

Après les trois directeurs désignés la semaine dernière, six autres ont été nommés au titre du MSP, lors du conseil des ministres qui s'est tenu hier après-midi, au Palais d'Iavoloha. Le premier de la liste est le directeur de la Recherche et de la Formation Continue (DRFC) auprès du MSP, une place devenue vacante après la nomination de l'ancien titulaire au poste de coordonateur de l'Inspection Générale de la Police Nationale (IGPN). Le nouveau DRFC est le contrôleur général de police Herilala Rakotoarimanana qui se trouvait auparavant à la tête de la direction de la Lutte contre la Corruption et de la Discipline. Une responsabilité confiée depuis hier au commissaire divisionnaire Vavitafika Vololonandro Marinjaha qui était précédemment directeur des Enquêtes Internes.

Promotion. Pour sa part, le Commissaire Principal de Police (CPP) Hector Razafindrazaka est le nouveau Directeur de la Police Judiciaire (DPJ) après avoir assumé les fonctions de Directeur régional de la Sécurité Publique d'Analamanga. Promotion également du CPP Andriamahasoa Razaka qui quitte le poste de directeur régional de la Sécurité Publique de la SAVA pour devenir le directeur de l'Ecole Nationale Supérieure de Police (ENSP)dont l'ancien responsable a été nommé directeur des Renseignements, du Contrôle de l'Immigration et de l'Emigration (DRCIE).

Velirano 1. Quant au Commissaire de Police de Première Classe Ben Houssen Evariste, il est nommé directeur de la Programmation, du Suivi et de l'Evaluation. Nomination aussi du Commissaire de Police de Première Classe, Tafeno Roly Ezah Vivonys au poste de Directeur régional de la Sécurité Publique d'Ihorombe après avoir assumé la même charge dans la Région Itasy où son remplaçant sera connu incessamment afin d'éviter d'éventuel flottement dans la politique de police de proximité adoptée par le MSP, en application du " Velirano 1 " du président de la République sur la paix et la sécurité.

NPE. La vague de nominations dans les rangs de la Police nationale vise à la redynamisation des services opérationnels. Ce qui explique la promotion à des postes de Direction, de Commissaires Principaux en vue de l'intensification de la police de proximité et partant, de la multiplication des descentes sur terrain, conformément aux directives du président de la République. Les Nouveaux Projets Emergents (NPE) du département dirigé par le ministre de la Sécurité publique, le Contrôleur Général de Police, Fanomezantsoa Randrianarison, ont d'ailleurs pour objectif de concrétiser les promesses présidentielles. Avec au programme, l'édification de bâtiments à usage de bureau et de logements ; la construction et l'opérationnalisation de commissariats dans plusieurs districts. En somme, c'est le cas de le dire, des NPE évalués à 18,4 milliards ariary.