Cote d'Ivoire: Coopération - Tiémoko Meyliet Koné reçu par le Président Mohamed Bazoum

Le Vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, a échangé, le mercredi 27 avril 2022, à Niamey, avec le Président de la République du Niger, Mohamed Bazoum.

Le Président Bazoum a salué le choix de Tiémoko Meyliet Koné au poste de Vice-Président de la République de Côte d'Ivoire, et lui a exprimé toute sa satisfaction pour sa compétence et son engagement à la tête de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (Bceao). En reconnaissance de toutes ses actions en faveur des économies des pays de l'Union Économique et Monétaire ouest-africaine(Uemoa), le Chef de l'État nigérien lui a décerné la distinction de Commandeur dans l'ordre du mérite du Niger. Pour rappel, après sa nomination à la Vice-présidence de la République de Côte d'Ivoire, M. Koné a entamé dans la sous-région une tournée pour rencontrer les Chefs d'État des pays de l'Uemoa.

C'est dans ce cadre que le Vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, s'est rendu, le 26 avril 2022, à Cotonou, pour une visite de courtoisie au Président de la République du Bénin, Patrice Talon. Au cours de cette visite, le Président Talon a salué la nomination de Tiémoko Meyliet Koné au poste de vice-président de la République et l'a félicité pour sa contribution au rayonnement de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (Bceao), au bien-être des populations ouest-africaines et pour son engagement en faveur des économies de la sous-région. Le Vice-Président de la République s'est également entretenu avec les Présidents Macky Sall du Sénégal et Faure Essozima Gnassingbé du Togo.