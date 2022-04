Afrique: Fédération ivoirienne de football - Ce qui attend le nouveau président

C'est le samedi 30 avril qu'aura lieu la passation de charges entre le Comité de normalisation de la Fif et Idriss Diallo, le nouveau président. Une fois les dossiers de la Maison de verre entre les mains, il n' y aura pas de répit pour le nouveau patron de la faîtière et son équipe.

En effet, certains chantiers urgent. Outre la mise en place d'une équipe de travail pour évacuer les dossiers en général et en particulier ceux relatifs aux Éléphants de Côte d'Ivoire, aux compétitions locales mais aussi rassembler la famille du football ivoirien seront à l'ordre du jour.Le dossier des ÉléphantsDans son premier message après son élection, le porteur du projet " Rassembler pour développer " a fait du dossier des Éléphants de Côte d'Ivoire une de ses priorités immédiates. A 14 mois de la Can qu'organise la Côte d'Ivoire, il n'a pas le choix. Idriss Diallo devra, en effet, s'employer à trouver un entraîneur après le départ du Français Patrice Beaumelle." Nous avons déjà exploré des pistes mais souffrez que je ne vous en dise plus avant que nous ne soyons officiellement installés ", a-t-il déclaré. Rebâtir une équipe de Côte d'Ivoire compétitive fait partie des grandes missions du nouveau comité exécutif de la Fif. Un entraîneur de qualité accepté par la majorité des Ivoiriens est important. Cela pour ramener la flamme au sein des Ivoiriens dont certains, il faut l'avouer, sont encore sous le choc de la chute de leurs favoris aux élections.

Outre le choix de l'entraîneur, Idriss Diallo doit assainir l'environnement de la sélection avec un règlement et des principes bien définis. Après la sélection nationale A, Idriss Diallo doit penser aussi aux autres sélections engagées sur certains fronts. Les cadets et les juniors seront bientôt sollicités dans le cadre des tournois qualificatifs pour les Can de leurs différentes catégories. C'est un dossier urgent sur lequel il va falloir se pencher, ne serait-ce que provisoirement, en attendant des résolutions définitives.

Ramener l'unité au sein:

de la familleC'est certainement l'une des missions les plus importantes pour le premier mandat de l'ancien Dg de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. Depuis quelques années, la famille du football ivoirien est divisée. Une division qui a pris de l'ampleur il y a cinq ans, après l'élimination de la Côte d'Ivoire pour le Mondial 2018. Cela a entraîné la mise en place du Gx (un groupe de clubs opposés au Comex sortant). Un groupe qui s'est étendu à d'autres clubs. Les choses ne se sont guère améliorées avec le processus électoral et l'arrivée dans l'arène de Didier Drogba. Réunir toute cette famille autour du football ivoirien est le vaste chantier qui attend Idriss Diallo. Il en est d'ailleurs conscient. " J'attendrai que la déception due à la défaite passe avant d'aller vers mes frères pour qu'ils m'accompagnent pour le développement du football ivoirien ", a-t-il déclaré. Conformément à son projet : "Rassembler pour développer". Idriss Diallo doit ne pourra développer le football qu'à l'union sacrée des acteurs. C'est une mission difficile mais pas impossible pour lui et son équipe. Faire preuve de diplomatie et surtout poser des actes concrets envers les adversaires d'hier s'imposent.

Les compétitions localesIdriss Diallo doit plancher également sur les compétitions locales, conduire les championnats de Ligue 1 et de Ligue2 à leur terme et débuter celui de la D3. Il faut aller très vite pour que la nouvelle saison commence dans les meilleurs délais. L'année 2023 étant exceptionnelle avec l'organisation de la Can en terre ivoirienne, il faudrait évacuer le plus tôt possible les compétitions locales. Les différents championnats (Ligue1 et Ligue2) sont cours en ce moment. Celui de la D3, lui, est en veilleuse. Plus préoccupé par le processus électoral, le Comité de normalisation n'a certainement pas vu le temps passer. Il faut donc rattraper le retard en réadaptant le calendrier et en évacuant certaines difficultés à la base de ces retards. Parmi les six axes de son projet, Idriss Diallo a prévu la revalorisation du football local. Un chapitre qui sera certainement abordé avant le début de la nouvelle saison et permettra également de faire l'état des lieux du sport roi en Côte d'Ivoire.

Les relations avec la Caf:

et la FifaL'autre urgence, c'est également le repositionnement du football ivoirienne à l'internationale (Caf et Fifa). Ces dernières années, il y a eu beaucoup d'incompréhensions qui ont parfois privé la Côte d'Ivoire de certains soutiens de ces deux institutions. Les choses semblent bien engagées sur ce plan avec la promesse faite par le représentant de la Fifa lors de l'élection du 23 avril. Le président de la Fédération malienne avait déclaré vouloir mettre tout en œuvre pour qu'une rencontre ait lieu le plus rapidement possible entre le président de la Fif et celui de la Fifa, Gianni Infantino. Ce dernier a félicité Idriss Diallo après son élection. Un bon signe d'un appui renouvelé de la Fifa et de la Caf pour le football ivoirien. Un lobbying s'impose également auprès de la tutelle et des directions rattachées du ministère pour une meilleure gestion des infrastructures existantes et celles qui seront disponibles après la Can 2023. Les relations également avec les fédérations sœurs de la sous-région et du continent doivent être inscrites à l'agenda du nouveau président de la Fif.