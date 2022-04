Afrique: Droits des femmes et adolescents - Belmonde Dogo salue la contribution des juristes au projet Swedd en Côte d'Ivoire

La ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Myss Belmonde Dogo a assisté par visioconférence, mercredi 27 avril 2022, à Abidjan à la 55e session de la commission population et développement qui se tient actuellement à New York. Cette rencontre avec les acteurs du projet Swedd avait pour objectif d'échanger sur les partenariats stratégiques de développement.

L'initiative " autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel " ou " Sahel Women's Empowerment and Demographic Dividend " (Swedd) est une réponse concertée des chefs d'État du Sahel pour réduire la vulnérabilité des femmes et des filles et assurer leur autonomisation, rappelle-t-on. À l'occasion de cette conférence en ligne, la ministre a salué la contribution des juristes dans la protection des droits des femmes et des adolescentes pour leur autonomisation. Myss Belmonde Dogo a présenté la plateforme des juristes et ses acquis. Lesquels acquis sont entre autres la vulgarisation des textes juridiques au sein des communautés cibles, le renforcement de la prise en charge juridique et judiciaire d'un recueil de textes juridiques traduit en cinq langues et le plaidoyer pour l'adoption de la loi sur la santé de la reproduction.

Des textes juridiques votés pour protéger les femmes:

Profitant de cette conférence, la ministre a indiqué que la plateforme des juristes est un groupe de travail technique. Ces juristes sont parvenus à élaborer des textes sur le mariage précoce et la violence basée sur le genre. Grâce à cette plateforme, des textes juridiques ont été votés afin de protéger les femmes et les jeunes filles contre l'excision, le mariage précoce... Dans la perspective de rendre accessible aux populations, le contenu de la loi, le recueil de textes et le guide simplifié d'information ont fait l'objet d'une traduction en cinq langues locales sous la supervision des membres de l'Équipe juridique. Ils ont également élaboré, sur la base desdits documents, des messages clés à caractère juridique destinés aux supports de communication.

C'est pourquoi la ministre a déclaré qu'il importe d'impliquer tous les secteurs d'activité autour d'un partenariat, pour accélérer la dynamique du projet Sweed et impulser durablement la croissance économique des États africains en améliorant les conditions de vie des populations, notamment celles des femmes. La Côte d'Ivoire a formalisé par décret ministériel, l' "Équipe de Travail" pour assurer la mise en œuvre des missions dévolues au volet juridique du Swedd. Dans le même cadre, l'Équipe juridique de Côte d'Ivoire a renforcé les capacités 150 relais communautaires et guides religieux en détection et référencement des cas de Vbg identifiés vers les structures de prise en charge juridique et judiciaire. C'était l'occasion pour le Swedd de démontrer avec ses partenaires tels l'Unfpa, la Banque Mondiale, la Cedeao, L'Union Africaine le travail abattu pour l'autonomisation et le développement de la femme. Il faut souligner que chaque intervenant à cette conférence en ligne à expliquer l'importance du Swedd et l'impact que ce projet a eu sur le développement dans leur différent pays.