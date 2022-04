Cote d'Ivoire: Présélections Miss CI - Bédié encourage les élues de sa région

La 5e étape de la présélection du concours de Miss Côte d'Ivoire, édition 2022, a eu lieu le week-end pascal au Palais des congrès de l'Hôtel de la Paix de Daoukro.

Après son sacre, qui lui permet de représenter la région de l'Iffou au niveau national, Comara Samira (22 ans, 1m76) et sa première dauphine Sylla Birame (21 ans, 1m77), également qualifiée pour la finale nationale, ont été reçues par le Président du Pdci-Rda, Henri Konan Bédié, à son domicile le 23 avril. Les deux représentantes de l'Iffou étaient en compagnie de la deuxième dauphine, Sana Fatim et de la délégation du Comici (Comité de Miss Côte d'Ivoire), ainsi que les membres du comité local. Thierry Coffie, secrétaire général du Comici s'est adressé au Président Bédié en ces termes : " L'histoire de Miss CI s'écrit aussi avec vous. En 1995, c'est vous qui avez mis en place le comité. Donc, nous ne ratons aucune occasion de venir vous saluer quand nous sommes à Daoukro. C'est désormais une coutume et on le fait avec beaucoup de joie. Il faut le dire, vous accordez une importance à la culture car c'est un vecteur de cohésion sociale".

Jean Baptiste Mockey, président du comité local, a pour sa part, exprimé la reconnaissance de son équipe à toutes les personnalités, élus, cadres, structures partenaires et sponsors qui, à divers niveaux de contribution, les aident depuis un moment à faire de Daoukro, une escale incontournable de la caravane de présélections Miss Côte d'Ivoire. Particulièrement au Président Bédié, il a exprimé sa profonde gratitude pour avoir " fait de Daoukro, une terre fertile à toute activité culturelle et touristique, par son soutien indéfectible et inestimable". Le président du Pdci-Rda a remercié la délégation du Comici et les Miss pour cette visite à son domicile. Il a profité de l'occasion pour féliciter les élues et souhaiter une bonne chance aux deux représentantes de la région de l'Iffou à la finale nationale