Cote d'Ivoire: Lutte contre le paludisme - La Côte d'Ivoire met le cap sur la vaccination

Le paludisme reste un défi majeur de santé publique et de développement, dans le monde et particulièrement en Afrique. Hier, lors de la célébration de la 15e journée mondiale de lutte contre cette pathologie à Dabou, le gouvernement et les partenaires en ont pris conscience et ont appelé à la mise en œuvre des stratégies innovantes de lutte.

Dans le cadre des stratégies techniques mondiales de lutte contre le paludisme 2016-2030, la Côte d'Ivoire s'est engagée à favoriser la mise en œuvre des interventions innovantes, pour atteindre les objectifs d'au moins 80% de couverture des populations. " Cette année, nous envisageons l'intégration de la chimio-prophylaxie du paludisme chez les nourrissons en plus de celle des femmes enceintes. Nous sommes confiants que notre pays sera éligible à la vaccination qui marque un tournant décisif dans la lutte contre cette endémie ", a rassuré le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre N'Gou Dimba. Le ministre Pierre Dimba se fonde ainsi sur les acquis de la lutte avec l'appui des partenaires au développement. Selon lui, en plus du Fonds mondial, le gouvernement ivoirien mobilise auprès du gouvernement américain chaque année 13 milliards de Fcfa pour financer la mise en œuvre du Plan stratégique national de lutte contre le paludisme. Des appuis financiers qui ont permis à la Côte d'Ivoire de maintenir les acquis, mettre en échelle les stratégies et intégrer des stratégies à haut impact.

Ainsi, a-t-il révélé, " le test de diagnostic rapide, les médicaments pour le traitement du paludisme simple, la prévention chez les femmes enceintes sont gratuits dans toutes les formations sanitaires de notre pays ". De même, la Moustiquaire imprégnée d'insecticide à Longue Durée d'Action (Milda), principal moyen de prévention contre les piqûres des moustiques qui donnent le paludisme, continue d'être distribuée gratuitement. L'action conjuguée de toutes ces interventions, selon le ministre, a permis que le nombre de décès liés à cette maladie dans le pays passe de 3 222 en 2017 à 1 316 en 2020. Soit une baisse de plus de 50% en quatre ans.

Engagement des partenaires:

Dans cette dynamique, l'Organisation mondiale de la santé (Oms) appelle à intensifier d'urgence l'innovation et le déploiement de nouveaux outils dans la lutte contre le paludisme. Ce, en plaidant pour un accès équitable à la prévention et au traitement du paludisme dans le cadre du renforcement de la résilience du système santé. En effet, à en croire le représentant résident de l'Oms en Côte d'Ivoire, Jean-Marie Vianny Yaméogo, environ 95% des 228 millions de cas estimés sont survenus dans la région africaine, ainsi que 602 020 décès signalés.

Et il ajoute que les campagnes de chimio prévention saisonnières du paludisme (Cps) qui ont été mises en œuvre en 2021, ont permis de protéger 11,8 millions d'enfants supplémentaires. En outre, des pulvérisations intra domiciliaires d'insecticides à effet rémanent ont également été effectuées. " Le paludisme est bien plus qu'une question d'interventions médicales et technologiques. La lutte doit conduire au développement de stratégies et d'approches globales, multi et intersectorielles avec un engagement manifeste de la société. Car le paludisme affecte les ménages et les communautés et celles-ci doivent jouer un rôle actif dans la lutte contre cette maladie ", a-t-il plaidé auprès des communautés. Mieux, Jean-Marie Yaméogo a invité à l'engagement politique et à la poursuite des investissements dans la prévention et la lutte contre cette maladie.

Par ailleurs, au nom de l'Oms, il a lancé un appel aux responsables politiques et administratifs, au personnel de santé, à tous les partenaires au développement engagés dans la lutte, à travailler en étroite collaboration pour faire progresser tous les pays sur la voie d'élimination du paludisme. Ce qui contribuera, selon lui, à parvenir à une Afrique sans palu. " Les agences du système des Nations Unies seront mobilisées et renforceront leur soutien technique et financier au gouvernement de Côte d'Ivoire jusqu'à son élimination totale sur l'ensemble du territoire national ", a-t-il promis