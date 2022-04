Afrique Centrale: Croissance économique - Le Congo et le Rwanda partagent leurs expériences

Dans le cadre d'une visite de travail à Kigali, la capitale du Rwanda, le ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou Nguesso, s'est entretenu, le 26 avril, avec la directrice générale de Rwanda Development Board, Clare Akamanzi.

Accompagné de la ministre de la Promotion de la femme et de l'Intégration de la femme au développement, Inès Nefer Ingani, Denis Christel Sassou Nguesso a échangé des idées avec Clare Akamanzi. Les trois personnalités ont échangé leurs expériences sur plusieurs sujets d'intérêt commun axés sur l'amélioration du climat des affaires et le développement des partenariats public-privé qui sont de véritables leviers de croissance économique pour le Congo et le Rwanda.

A l'issue des entretiens, le ministre Denis Christel Sassou Nguesso a adressé à Clare Akamanzi une lettre d'invitation au forum sur le partenariat public-privé qui sera organisé sous peu, à Brazzaville.

Créé en 2009, le Rwanda Development Borard (RDB) est un département gouvernemental qui intègre tous les organismes gouvernementaux responsables de l'attraction, de la rétention et de la facilitation des investissements dans l'économie rwandaise. Il a pour rôle de coordonner, stimuler et promouvoir le développement économique national.

Le RDB comprend des agences chargées de " l'enregistrement des entreprises, de la promotion des investissements, des autorisations environnementales, de la privatisation et des agences spécialisées qui soutiennent les secteurs prioritaires des technologies de l'information et de la communication et du tourisme ainsi que les petites et moyennes entreprises et le développement des capacités humaines dans le secteur privé ".

Toujours dans le cadre de leur séjour de travail à Kigali, les ministres Denis Christel Sassou Nguesso et Inès Nefer Ingani se sont rendus à la Zone économique spéciale du Rwanda. En effet, le pays mise sur l'industrie et les technologies pour atteindre l'émergence selon le plan articulé autour de sa vision Rwanda 2050. La Zone économique spéciale de Kigali attire d'ores et déjà les industriels du monde entier et se veut la plateforme d'exportation du savoir-faire made in Rwanda.

Signalons que les deux ministres congolais ont effectué également une visite au mémorial dédié aux victimes du génocide qu'a connu le Rwanda en 1994. La visite, consécutive à la Journée commémorative des vingt-huit ans du génocide, le 7 avril à Brazzaville, a permis aux deux ministres de s'incliner devant la mémoire de celles et ceux qui ont perdu la vie suite à ce drame.

Dans le livre d'or du mémorial, Denis Christel Sassou Nguesso a formulé le vœu que " les filles et fils du pays frère qu'est le Rwanda puissent s'unir dans la paix et fraternité, sous le leadership éclairé du président Paul Kagame ".