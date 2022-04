Madagascar: Korotam-bolo - La 3ème édition commence demain

La 3ème édition de Korotam-bolo se tiendra au Skate Park Antanimena ce vendredi 29 et samedi 30 avril.

C'est un événement entièrement dédié au monde capillaire et à toutes personnes qui aiment prendre soin de leurs cheveux. Des stands de vente et d'exposition mettront à l'honneur les produits de soin capillaire malgaches. Des experts du cuir chevelu et des " natural hair influencers " ou littéralement des influenceurs adeptes du retour capillaire naturel viendront prodiguer leurs conseils à tous ceux qui ne veulent plus appliquer de produits chimiques ni utiliser des appareils chauffants lissants ou bouclants sur leur chevelure. Des salons de coiffure seront également de la partie pour des démonstrations et pour fournir leurs prestations sur place durant les deux journées.

Les professionnels de la coiffure de chaque type de cheveux existant à Madagascar seront donc représentés et regroupés au même endroit durant l'événement. Ils donneront gratuitement leurs diagnostics personnalisés et conseilleront au mieux les visiteurs sur les soins correspondant à leur type de cheveux et les résultats escomptés. Une conférence sur l'acceptation de soi et les identités capillaires sera également programmée, les cheveux des malgaches possédant une diversité assez riche. L'événement est ouvert au public.