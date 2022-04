Congo-Kinshasa: Réfléchir, écrire et bâtir une œuvre est un travail noble

opinion

Si je ne fixe pas le prix à certaines personnes afin qu'ils le fixent eux-mêmes, c'est par faveur car je ne le fais pas avec tout le monde. Ces personnes ont le privilège non parce que j'ignore la valeur et la grandeur de mon écriture mais plutôt au nom de la faveur.

En retour, ces personnes abusent outrageusement en minimisant mon travail. Ils abusent de ma tête, de mon temps et de ma création en se comportant comme des gamins qui veulent une chose aujourd'hui et l'abandonnent par la suite... désormais ma rigueur n'épargnera personne, peu importe qui tu es. Parfois, le monde est tellement égoïste qu'il ne voit que sa propre fierté et ses propres intérêts.

On se contente de peu pour aider quelqu'un aujourd'hui et demain il nous exige la même chose comme si la vie tournait autour de lui. On s'oppose et Il nous largue et finit par niquer notre temps perdu à la cuisine.

Dans le monde professionnel vaut mieux être un lion indomptable qu'un animal qu'on fouette.