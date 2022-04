Sénégal: L'ENDSS rattachée à l'UCAD (officiel)

Dakar — Le projet de décret portant rattachement de l'Ecole nationale de développement sanitaire et sociale (ENDSS) à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar a été adopté, mercredi, en Conseil des ministres.

L'ENDSS a pour missions de "former les personnels nécessaires au développement de la santé et de l'action sociale, assurer le développement de la formation permanente des personnels de la santé et de l'action sociale, initier et favoriser des études et des recherches visant la promotion de la santé et de l'action sociale". L'établissement, créé en 1992, est né "du regroupement des écoles, de formation paramédicale et sociale, pour permettre une meilleure intégration et une coordination plus efficace des programmes", lit-on sur son site.