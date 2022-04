Congo-Kinshasa: Restauration de la dignité de l'homme - L'APLTP lance la "Ligne verte 129" pour traquer les auteurs de la traite des personnes

Bonne nouvelle pour les marginalisés et les opprimés. L'Agence pour la Prévention et la Lutte contre la Traite des Personnes a officiellement lancé la "Ligne 129" pour permettre aux victimes d'exploitation de l'homme ou de violation de leurs droits de dénoncer les auteurs de toutes ces pratiques inhumaines afin d'obtenir justice et réparation.

Ce, grâce à la vision managériale de Cécile Rebecca Meta Kasanda, Coordinatrice de ce service spécialisé de la Présidence de la République. La cérémonie du lancement a eu lieu mercredi 27 avril 2022 à l'hôtel du fleuve et a connu la participation de plusieurs personnalités notamment, Olivier Mindonge, Directeur de Cabinet Adjoint du Chef de l'Etat, et des conseillers à la Présidence de la République.

Pour ce qui des plus amples détails sur la Ligne 129, faut-il noter qu'elle est joignable gratuitement à partir de réseaux Vodacom, Airtel, Africell et Orange. Elle est logée dans le centre d'appels de l'APLTP, lequel est géré par une équipe d'opérateurs capables de recevoir les doléances des victimes en Lingala, Kikongo, Swahili, Tshiluba ou encore en français.

A en croire Sabrina Bakongola Mukeba, responsable de ce projet, tous les opérateurs sont suffisamment outillés sur la traite des personnes et peuvent cerner les préoccupations des victimes, les conseiller et les orienter vers les services compétents de prise en charge psychosociale, médicale, juridique et d'hébergement. Dans un premier temps, a-t-elle expliqué, le centre fonctionnera de 8 heures à 17 heures. Dans les jours qui viennent, dès que des moyens conséquents seront prêts, le centre sera disponible 24h/24. Cependant, les appels reçus entre 18 heures et 7 heures du matin seront enregistrés et les victimes et/ou témoins seront rappelés.

Très satisfaite du grand travail abattu sous sa coordination, Cécile Rebecca Meta Kasanda a, lors de son allocution, loué l'apport considérable des Ministères du Budget et des Finances dans ce projet qui, d'après elle, s'inscrit dans la droite ligne du Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de placer l'intérêt de l'homme au centre de toute action.

"Nous témoignons notre gratitude au Gouvernement de la République Démocratique du Congo, à travers les Ministères de Budget et des Finances qui, pour matérialiser la vision du Président de la République, Chef de l'Etat, de placer l'intérêt de l'homme au centre de son action, ont mis à la disposition de l'APLTP des ressources nécessaires pour l'aménagement d'un espace devant accueillir le centre d'appels et l'acquisition des équipements et matériels de communication que l'on vient de vous projeter", a-t-elle reconnu. De même, elle a remercié le Directeur de l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications au Congo "ARPTC" pour sa contribution significative dans cette démarche visant la préservation et la restauration de la dignité humaine.

"Nous remercions Monsieur le Président de l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications au Congo "ARPTC" qui a, non seulement accédé à notre demande d'obtenir un numéro court gratuit, mais a aussi instruit les Sociétés de communication de nous accorder des numéros longs pour un service social. Nos remerciements vont également à Messieurs les Directeurs Généraux de Vodacom, Airtel, Orange et Africell qui ont dépêché leurs techniciens et ingénieurs pour paramétrer et attacher leurs numéros longs au numéro court afin de permettre aux victimes et aux témoins d'appeler gratuitement le numéro 129 et d'être au besoin rappelés par les opérateurs du centre d'APLTP", a-t-elle souligné.

Plus loin, Cécile Rebecca Meta a indiqué que la mise en place d'une ligne verte est une réponse aux recommandations formulées depuis juin 2007 à l'endroit de la République Démocratique du Congo par les différents rapports d'évaluation mondiale des efforts des Etats dans la prévention et la lutte contre la traite des personnes.

"Victime de la traite, priorité de notre combat", a-t-elle précisé, ce thème national de la Commémoration de la Journée mondiale pour la dignité des victimes de la traite des personnes est traduit en acte par la République Démocratique du Congo qui met à la disposition des victimes et des témoins, une Ligne verte avec une couverture nationale.