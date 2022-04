Ile Maurice: Parlement | Dubaï expo - Le billet d'avion à Rs 191 500 de Koonjoo-Shah fait tiquer

Le voyage des ministres ayant participé à l'expo de Dubaï revient sur le tapis.

La députée du Parti travailliste (PTr) Stéphanie Anquetil s'intéresse cette fois à la ministre de l'Égalité du genre, Kalpana Koonjoo-Shah, qui a participé à l'International Women Entrepreneur Show les 19 et 20 octobre à Dubaï. Dans une réponse au Parlement mardi, la ministre a donné des détails de son voyage.

La députée du PTr déplore qu'aucune entrepreneure n'ait fait partie de la délégation et qu'il n'y ait eu aucune retombée positive pour les entrepreneures de cette mission qui a coûté Rs 677 000 et Rs 131 516 de per diem pour la ministre. De plus, l'opposition trouve anormal que le billet d'avion de la ministre ait coûté Rs 191 500 alors que celui de chacune des trois personnes qui l'accompagnaient aura coûté Rs 54 720.

L'opposition déduit donc que Kalpana Koonjoo-Shah a voyagé en première classe et que c'est pour cela que son billet a coûté si cher. Nous avons vérifié auprès des agences de voyages combien coûtait un billet d'avion en première classe en octobre 2021, sans succès.

Toutefois, on nous a indiqué qu'un billet aller-retour pour Dubaï à bord d'Emirates en mai 2022 s'élève à Rs 236 683 en première classe et Rs 161 155 en classe affaires, tout en nous faisant comprendre qu'il y a eu une hausse des tarifs en mars. Au Parlement, Kalpana Koonjoo-Shah n'a pas répondu sur le coût de son voyage. Mais elle a insisté que des entrepreneures mauriciennes pourront profiter d'échanges avec leurs consœurs de Dubaï et de la région et que des investisseurs pourront venir à Maurice.