Ile Maurice: Parlement | Patrice Armance expulsé - Le "hey" de la discorde

Patrice Armance est le premier parlementaire à être expulsé en 2022. En effet, cette cinquième séance a vu sévir le speaker, Sooroojdev Phokeer, et c'est le whip de l'opposition qui en a été la victime. C'est le mot "hey", lancé Patrice Armance par le speaker, qui a mené à l'expulsion du député du PMSD.

Tout a commencé quand le ministre Avinash Teeluck, qui intervenait sur le National Flag, Arms of Mauritius, National Anthem and Other National Symbols of Mauritius Bill, a fait référence à la Private Notice Question du leader de l'opposition. À un moment, le ministre disait : "Ki bizin répar isi répar laba ek koltar that." Patrice Armance lui a dit : "Atann samdi dan konférans dé pres to ava dir sa."

Le speaker est alors intervenu et s'est adressé au whip de l'opposition en ces termes : "Hey, what is happening to you?" Patrice Armance, vexé, lui a rétorqué que son nom n'est pas "Hey" et qu'il a un nom.

Piqué au vif, le speaker lui a demandé de "withdraw from the House". Le deputé s'est mis à prononcer quelques mots et le speaker l'a menacé de le name s'il ne quittait pas l'hémicycle. Patrice Armance s'est alors exécuté. Les autres députés de l'opposition, dont Kushal Lobine du PMSD, sont restés sur place. Interrogé hier, Patrice Armance a indiqué que "c'était vraiment clair que le discours du ministre Teeluck était irrelevant par rapport au projet de loi. C'est la raison pour laquelle j'ai fait la remarque".