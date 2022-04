Congo-Kinshasa: Maniema - L'UNICEF construit les bâtiments d'une école publique à Kailo

L'Unicef a remis, mercredi 27 avril, au gouverneur intérimaire du Maniema des bâtiments construits pour une école publique du territoire de Kailo.

L'école primaire Sinumbi ne disposait pas d'infrastructures viables.

Les élèves étudiaient sous des paillotes en rameaux et s'asseyaient sur des troncs de bambous.

Cette agence de l'ONU y a construit quatre salles de classe, deux bureaux et quatre latrines dans le cadre de son programme de coopération avec le Gouvernement congolais.

L'Unicef compte ainsi construire au total 30 salles de classe, 10 bureaux des directeurs d'école, 20 latrines, au Maniema.

Ces infrastructures vont profiter à environ 2 600 élèves de dix écoles du territoire de Kailo.

Lors de la cérémonie de remise des bâtiments de l'école primaire Sinumbi de Kailo, le directeur de la province éducationnelle Maniema I, Jean-Pierre Yoy Bikete a salué l'acte posé par l'Unicef.

" Sur le 100% d'écoles, 77 se trouvent dans un état de délabrement très avancé contre 23 qui sont en bon état. Comme l'Unicef est venu d'abord appuyer les écoles se trouvant dans la zone de convergence, nous félicitons le partenaire UNICEF ", a déclaré Jean-Pierre Yoy Bikete.

Le directeur de l'établissement bénéficiaire, s'est réjoui de ce don.

" Auparavant, les élèves étudiaient sous le hangar sans bancs, il n'y avait même pas de latrines et lorsqu'il pleut on les faisait sortir. Nous avons six salles de classe, on a construit quatre et ça reste deux. Je tends toujours ma main à L'UNICEF pour construire les deux salles qui restent ", a déclaré le directeur de l'EP Sinumbi, Alexis Amisi.

Pour sa part, le chef de bureau de l'UNICEF au Maniema a réitéré l'engagement de son institution d'accompagner le gouvernement dans le secteur de l'éducation:

" Nous pensons pouvoir contribuer certainement à améliorer l'accès à une éducation de qualité pour les enfants du Maniema y compris ceux touchés par les urgences ".