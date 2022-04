Sénégal: Infection Salmonellose - Le Sénégal n'a enregistré aucun cas

Les services du Ministère du commerce et des PME, ont procédé au retrait des kits chocolats KINDER sur toute l'étendue du territoire national par précaution. Ceci fait suite au rappel de l'entreprise FERRERO TRADING LUX SA de certains de leurs produits.

À l'occasion du point presse organisé ce mercredi par la direction du commerce intérieur, Oumar Diallo, affirme que le Sénégal n'a enregistré aucun cas de contamination à la salmonellose. " Le ministre du commerce et des PME tient à rassurer les consommateurs sénégalais sur l'aptitude des chocolats KINDER à la consommation humaine. Il tient également à rappeler que, conformément à ses missions de veiller à la sécurité sanitaire des aliments et en phase avec son rôle de veille et d'alerte, toutes les dispositions sont mises en œuvre pour assurer la mise sur le marché de produits sains et conformes aux normes rendues obligatoire au Sénégal ", assure Oumar Diallo.

Les investigations menées ont permis la saisie conservatoire des chocolats KINDER et des prélèvements d'échantillons représentatifs des lots retirés ont été effectués et acheminés au laboratoire national d'analyse et de contrôle pour les besoins de l'analyse. Les résultats des analyses sont revenus négatifs à la présence de salmonelles et par conséquent les KINDER sont aptes à la consommation humaine. Sur ce, une main levée a été prononcée sur les saisies et les détenteurs ont été autorisés à mettre sur le marché les chocolats cités supra.