Cote d'Ivoire: Communauté Atchan de Yamoussoukro - André Djro Yoboukoi investi chef

Le nouveau chef a appelé à l'union pour bâtir une communauté forte et solidaire dans la région du Bélier.

André Djro Yoboukoi, ingénieur en gestion et administrateur d'entreprise, a été investi chef de la communauté Atchan de Yamoussoukro. L'investiture a eu lieu le samedi 23 avril 2022, à l'Alliance Française de Yamoussoukro en présence de plusieurs personnalités politiques et administratives dont le maire Gnrangbé Jean et le représentant du Ministre Gouverneur Beugré Mambé, l'honorable Aké Bernard et la représentante du Ministre Diarrassouba souleymane, l'honorable Sarata Touré. Une cérémonie qui a suscité le déplacement de plusieurs chefs de villages Atchan et de communautés diverses, ainsi qu'un nombreux pubic.

Après son investiture André Djro Yoboukoi a dans son adresse exprimé sa gratitude envers les autorités politiques et administratives qui lui ont témoigné leur affection à travers leur présence effective à cette cérémonie malgré leur calendrier chargé. Il a exhorté les chefs Atchan à tout mettre en œuvre pour que la paix, l'harmonie, et l'amour règnent entre tous les fils et filles de cette communauté. Il a également demandé à ses frères Atchans vivant à Yamoussoukro et qui n'ont pas encore adhéré à la communauté de le faire et de ne surtout pas attendre qu'ils aient des problèmes avant de le faire.

Quant à L'honorable Sarata Touré, représentante du Ministre Diarrassouba Souleymane, elle a dans son intervention, invité les chefs qui sont des auxiliaires de l'administration à porter haut et loin le vivre ensemble prôné par le Chef de l'État son Excellence Alassane Ouattara. Elle a également remercié le peuple Baoulé qui a accueilli leurs frères des autres communautés sur leur sol, attestant ainsi que le message de paix et de cohésion du président de République est une réalité. C'est sur des Conseils que le représentant du parrain le Ministre Gouverneur Beugré Mambé, l'honorable Aké Bernard a clos cette cérémonie tout exhortant tous les chefs de village et les chefs de communauté Atchan résidant à l'intérieur du pays à pratiquer l'amour et la cohésion en leur sein.