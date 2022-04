Cote d'Ivoire: Promotion de la culture et de l'innovation - Le Fonsti investi les lycées et collèges

Conscient que la Côte d'Ivoire veut se donner les moyens pour développer des modèles d'innovation pérennes, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation (Fonsti) dans le cadre de ses activités de promotion de la culture et de l'innovation a décidé d'organiser une série d'activités au bénéfice des élèves des lycées et collèges du pays. Ainsi, pour le lancement de ses activités, la première rencontre avec les apprenants s'est tenue au lycée Classique d'Abidjan sis à Cocody, le mercredi 27 avril 2022.

Les élèves des classes de seconde, première et de terminale ont été amenés à comprendre que le rôle de la Science, la technologie et de l'innovation (Sti) est de répondre aux problèmes spécifiques de la société. À travers donc des films de sensibilisation et des explications des professionnels et universitaires, le Fonsti veut susciter chez ces jeunes, des vocations scientifiques. Aux dires du secrétaire général de cette structure, Dr Sangaré Yaya, la Côte d'Ivoire a besoin de scientifiques et d'innovateurs pour son développement. C'est pour cette raison qu'il soutient l'importance d'enseigner dès maintenant aux jeunes l'impact de la science dans le développement d'un pays. Car a-t-il soutenu, les pays les plus avancés et performants sont ceux dont la majorité de la population est imprégnée de culture scientifique et d'innovation. " Nous voulons que notre pays s'inscrive dans cette dynamique ", a-t-il indiqué. Et d'ajouter qu'il est également important de contribuer à la diffusion de la culture scientifique et de l'innovation en Côte d'Ivoire.

Les fillières scientifiques:

Incitant les élèves à embrasser des filières scientifiques, Pr Yoro Blé Marcel, socio-anthropologue à l'université Félix Houphouet Boigny de Cocody a fait savoir qu'il existe trois (3) types de science notamment, les sciences dites exactes, (les mathématiques et les physiques), ensuite les sciences physico-chimiques (science naturelle, la biologie et la médecine) et enfin les sciences sociales et humaines (sociologie, philosophie, sciences juridiques...) Invitant ces élèves à s'investir dans davantage au travail, il leur a également conseillé de s'orienter dans le domaine des sciences qu'il aime. Présents aux côtés des lycéens, le proviseur du Lycée Classique d'Abidjan, N'Dja Kolé Jean-Baptiste s'est réjoui de cette initiative visant à faire connaître à ces élèves les sciences et leurs rôles dans la société. Assistant à la cérémonie de sensibilisation, l'adolescente Koryka Diakité en classe de seconde C11dit connaître désormais, le rôle de la science. Elle se dit convaincue d'embrasser une carrière scientifique dans les années à venir.