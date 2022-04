Sénégal: Amélioration de la sécurité sur les routes - Macky Sall livre de nouvelles instructions

Le président de la République a présenté, hier en Conseil des ministres, ses condoléances aux familles des victimes d'accidents de la route, qui ont fait huit (08) morts, la semaine dernière, dans la région de Fatick (dans la commune de Tattaguine), tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

Une situation qui amène Macky Sall à demander au ministre des Infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, d'accélérer l'application du nouveau code de la route et d'accentuer le déploiement des activités de l'Agence nationale de sécurité routière (Anaser), pour renforcer la prévention par une sensibilisation efficace des usagers.

Aussi, souligne-t-il, dans le même esprit, la nécessité d'améliorer la signalisation des tronçons routiers, l'aménagement des ralentisseurs, d'aires de stationnement et de repos (avec toutes les commodités requises) sur des points officiels indiqués.

Le président de la République invite, en outre, le ministre chargé des routes, à actualiser le classement des routes (nationales, départementales, communales), compte tenu de leur fréquentation et du développement des établissements humains dans plusieurs localités.

Il dit, par ailleurs, accorder une attention particulière à l'éclairage et à la sécurisation de la Voie de dégagement Nord (Vdn3) et rappelle (aux ministres en charge des Finances, de la Coopération et des Infrastructures), l'urgence d'engager la poursuite rapide des travaux de la route des Niayes.

Dans la foulée, il signale, également, l'urgence de réviser avant fin juin 2022, le cadre de gouvernance de la circulation des véhicules, des bus de transport et des gros porteurs (camions) dans la capitale et le long des axes routiers et autoroutiers.

Le Président Sall invite, enfin, le ministre en charge des transports terrestres, à consolider la dynamique de concertation avec les professionnels des transports routiers, afin d'améliorer la mobilité urbaine et interurbaine et d'asseoir une économie des transports moderne.