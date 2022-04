Afrique: Nawal El Moutawakel et Ajara Njoya sur la liste des assistants du tirage de la CAN Féminine

La Marocaine Nawal El Moutawakel, une femme qui a changé le cours de l'histoire olympique dans son pays natal, et la Camerounaise Ajara Njoya ont été nommées assistantes du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations féminine TotalEnergies, Maroc 2022.

La cérémonie est prévue ce vendredi 29 avril 2022 à 20h30 GMT Complexe Mohamed VI à Rabat, au Maroc. Avec une diffusion en direct sur CAFTV, la page YouTube de la CAF.

Pour ne rien manquer de l'évènement, rejoignez-nous à travers les plateformes numériques de la CAF.

La médaillée d'or olympique marocaine Nawal El Moutawakel est considérée comme la plus grande icône du sport féminin dans le monde arabe. En 1984, elle devient la première femme arabe, africaine et musulmane à remporter l'or aux Jeux Olympiques à Los Angeles, en remportant brillamment le 400 m haies.

El Moutawakel est une pionnière pour les femmes africaines grâce à son succès en athlétisme. Elle a occupé des fonctions de Ministre des Sports au Maroc et est actuellement vice-présidente du Comité International Olympique.

Finaliste de la CAN Féminine en 2014 et 2016 et médaillée de bronze de l'édition 2018 avec le Cameroun, Ajara Nchout Njoya est l'une des meilleures joueuses du continent.

Deux fois participante à la Coupe du Monde (2015, 2019), elle a marqué le but précieux qui a valu au Cameroun une place en huitièmes de finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019 en France. Son deuxième but contre la Nouvelle-Zélande a été élu deuxième meilleur but de la Coupe du Monde de la FIFA, puis nominé pour le prix Puskas de la FIFA la même année. Elle était l'une des trois finalistes du Prix de la Joueuse de l'Année 2019 aux CAF Awards.

Après avoir joué pour le WFC Rossiyanka (Russie), Valerenga (Norvège) et l'Atletico Madrid (Espagne), Ajara Njoya évolue actuellement à l'Inter Milan (Italie).

Les deux icônes accompagneront sur scène le directeur des compétitions de la CAF, Samson Adamu, pour la conduite du tirage au sort.