Maroc: Ramadan - Les efforts de SM le Roi pour la promotion de la paix et du dialogue inter-religieux mis en avant à Lima

Lima — L'ambassadeur du Maroc au Pérou, Amin Chaoudri a mis en avant les efforts consentis par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine et Président de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains, en faveur de la promotion de la paix, du dialogue inter-religieux et de la fraternité entre les trois religions monothéistes.

M. Chaoudri, qui s'exprimait lors d'un "Iftar multiconfessionnel et de paix" au siège de l'ambassade à Lima, a souligné dans ce sillage la portée des visites au Maroc du Pape Jean Paul II en 1985 et du Pape François en 2019.

Selon un communiqué de l'ambassade, "cet Iftar qui s'est déroulé dans une ambiance conviviale et chaleureuse" a été marquée par la présence notamment du Nonce Apostolique, l'Archevêque Nicola Girasoli, les Rabbins Jaim Benman et Simantob Nigri, le président du conseil national évangélique du Pérou, Eduardo Concha Maura, le président de la Commission des Relations Extérieures du Congrès, Ernesto Bustamante Donayre et le Président de la Commission de l'intelligence José Cueto Aservi.

Ont également pris part à cet iftar l'ambassadeur d'Israël à Lima, Asaf Ichilevich, le Directeur Général de l'Afrique, du Moyen Orient et des Pays du Golfe, Gustavo Lembcke Hoyle, l'ambassadeur Luis Mendivil Canales et le journaliste Ricardo Sanchez Serra.

A cette occasion, le diplomate marocain a présenté le modèle marocain en matière de respect des valeurs de tolérance, de coexistence et d'ouverture à l'autre, soulignant que ce modèle oeuvre en faveur du rapprochement inter-religieux afin de contribuer au renforcement des liens unissant les différentes communautés religieuses.

Soulignant que le mois béni du Ramadan est une période propice à la spiritualité, l'entraide et la solidarité, M. Chaoudri a rappelé les liens séculaires et étroits unissant l'importante communauté juive d'origine marocaine et la société marocaine en général, notant que l'affluent hébraïque est cité dans la Constitution du Royaume.

Par ailleurs, l'ambassadeur du Maroc au Pérou a rappelé que la signature des accords d'Abraham représente un véritable point d'inflexion qui reflète le désir conjoint d'une véritable paix, une paix qui préserve la stabilité, la tolérance et la coexistence.

Les invités présents ont tous exprimé leurs remerciements pour cet espace de dialogue, de convivialité et de partage, soulignant l'importance de l'éducation des générations actuelles et futures afin d'éviter l'extrémisme et de promouvoir des actions concertées entre les représentants des trois religions monothéistes pour faire valoir les valeurs de la paix et de la tolérance.