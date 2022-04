Congo-Brazzaville: Assemblée nationale - Jules Alingete devra s'explique devant les élus

Le député national Jackson Ausse Afingoto a déposé, le 28 avril, au bureau de la chambre basse du Parlement congolais, une interpellation adressée à l'inspecteur général des finances (IGF) pour " des propos graves sur la situation sécuritaire qui prévaut en République démocratique du Congo, particulièrement sur sa partie est ".

L'élu du peuple dit fonder sa démarche sur les dispositions de l'article 193 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Du 26 au 28 avril, précisons-le, des délégués de la présidence de la République, de l'Assemblée nationale et des six ministères ont participé à la première édition du North South Investsements Forum, à Houston, au Texas, États-Unis. Cette conférence organisée sur le thème " S'inspirer du modèle américain pour booster l'industrialisation de la zone Congo " a été un cadre d'échange entre les officiels congolais et les investisseurs américains. Parmi les grands orateurs appelés à séduire les investisseurs américains, a figuré Jules Alingete, qui a expliqué la détermination du président Félix Tshisekedi à mettre fin à la délinquance financière érigée souvent en mode de gestion dans le pauys.

Voulant rassurer ses interlocuteurs, il a évoqué d'énormes avancées réalisées depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi à la tête du pays, dans la lutte contre la corruption. " Le Congo d'aujourd'hui est différent de celui d'il y a trois années ", a-t-il dit, poursuivant : " Soyez-en rassurés, la corruption dont on a parlé au Congo commence à disparaître et aujourd'hui, par rapport à il y a trois ans, c'est un changement énorme que vous ne pouvez pas imaginer. Nous voulons donc inviter ceux d'entre vous qui ont la possibilité de d'aller investir au Congo de le faire, le gouvernement de la République démocratique du Congo ne va pas vous décevoir. Le Congo dans son développement veut se lancer dans des grands projets dans tous les secteurs, notamment les mines, le pétrole, l'agro industrie, dans les transports, les bâtiments, les routes et vous avez la possibilité d'investir en privé ou faire des partenariats publics et privés avec l'État ".

L'inspecteur général des finaces a fait état des progrès dans la fiscalité qui n'est plus, selon lui, écrasante comme avant grâce aux réformes profondes menées. S'agissant de l'environnement sociopolitique, il a présenté des améliorations dans le secteur des droits de l'homme, dans la gestion des finances publiques et autres secteurs. Sur la situation sécuritaire, Jules Alingete a tenu à préciser que la République démocratique du Congo n'est pas un pays en guerre, comme d'aucuns voudraient le présenter. " Je voudrais vous rassurer que le Congo n'est pas un pays en guerre.

Il est vrai qu'il connaît un petit problème d'insécurité mais cela se passe à plus de 2500 km des institutions de la République. Il s'agit, en fait, des groupes armés qui opèrent à la frontière de notre pays avec le Rwanda, une frontière riche en minerais particulièrement au Nord. Mais, il ne s'agit pas d'une situation de guerre et cette insécurité est actuellement maîtrisée et quand vous arrivez à Kinshasa ou à Lubumbashi, vous serez étonnés de ne rien voir de ce que vous suivez à travers les images comme insécurité au Congo ", a expliqué Jules Alingete Key.

Ce sont donc ces affirmations sur la situation sécuritaire qui ont soulevé un tollé et occasionné une levée de boucliers de la part de l'opinion, qui qualifie ces propos de l'inspecteur général des finances de séparatistes, méprisants et antipatriotiques. Pendant que certains autres Congolais le soutiennent dans cette démarche, l'interpellation du député Jackson Ausse fait partie des réactions opposées à ses propos.