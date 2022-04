Soudan: Le Front Révolutionnaire rencontre les envoyés internationaux

Khartoum — Une délégation du Front Révolutionnaire (FR) qui comprenait le Président du Front, Dr Al-Hadi Idris, et le membre du Conseil du leadership du FR, Al-Tahir Hajar, a rencontré aujourd'hui les envoyés internationaux des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne, de la France, de Norvège et de l'Union Européenne et leurs ambassadeurs accrédités à Khartoum.

Au cours de la réunion, la délégation du FR a présenté un exposé détaillé sur l'initiative du FR pour résoudre la crise Soudanaise et les pas clés en cours pour le début du dialogue.

La réunion a également abordé la situation économique détériorée dans le pays et les impacts négatifs résultant de la retenue de l'aide internationale.

La délégation de FR a appelé les émissaires à aider les Soudanais à résoudre leur crise économique et à reprendre l'aide internationale.

En outre, la réunion a discuté la situation humanitaire et sécuritaire au Darfour et le rôle du FR pour le retour du calme au Darfour et la contribution à l'accélération des arrangements sécuritaires stipulés dans l'Accord de Juba pour la paix au Soudan.

Pour leur part, les envoyés internationaux ont salué l'initiative du FR pour résoudre la crise et le rôle positif joué par le front pour parvenir à une solution consensuelle à la crise politique Soudanaise.