Soudan: Le Sous-Secrétaire du Ministère des AE reçoit l'ambassadeur du Pakistan

Khartoum — Le sous-secrétaire par intérim du Ministère des Affaires Etrangères, Ambassadeur Nadir Yousif, a reçu dans son bureau mercredi l'Ambassadeur du Pakistan à Khartoum et a exprimé sa satisfaction pour les relations distinguées entre le Soudan et le Pakistan et le bon niveau de coordination entre les deux pays sur le niveau international.

Le sous-secrétaire a exprimé son espoir de mieux progrès dans les relations entre les deux pays dans tous les domaines.

Il a abordé la question de la réactivation du rôle et de la coopération entre le secteur privé et les chambres commerciales et industrielles au Soudan et au Pakistan ainsi que l'échange de visites entre les hommes d'affaires soudanais et pakistanais.

L'Ambassadeur du Pakistan a affirmé son souci de travailler au renforcement des relations soudano-pakistanaises, en reprenant les réunions des comités de consultation politique et en réactivant les mécanismes de coopération conjointe entre les deux pays, et soulignant l'importance de reprendre les réunions des comités de consultation politique entre les deux pays sous la lumière des différents protocoles d'entente et accords qui seront signés au cours de la sixième session des comités de consultation politique entre les deux pays.

Le Directeur du Département des affaires asiatiques au Ministère des Affaires étrangères, l'Ambassadeur Al-Zain Al-Saqqiq, l'Ambassadeur du Soudan au Pakistan Salih Mohamed Ahmed, et le Conseiller de commerce et d'investissement à l'Ambassade du Pakistan, Attalla.