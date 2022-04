Soudan: Kabbashi préside la réunion du Comité d'urgence humanitaire et sanitaire de l'ouest Darfour

Khartoum — Membre du Conseil de Souveraineté Transitoire, général Shams-Eddin Kabbashi, a présidé mercredi une réunion du Comité humanitaire d'urgence et de santé pour l'État de l'ouest Darfour, en présence des membres du Conseil de souveraineté Dr. Al-Hadi Idris et Dr. Salma Abdul-Jabbar, les ministres des Finances, de Gouvernement fédéral, de Développement social et de Culture et de l'Information, en plus des représentants des ministères de la Santé et des Affaires étrangères et de la Défense civile.

Dans une déclaration à la presse, le ministre par intérim de la Culture et de l'Information et porte-parole du gouvernement, Dr. Graham Abdul-Gadir, a dit que la réunion visait à mobiliser le soutien officiel et populaire pour ceux qui ont été affectés par les récents événements dans l'État de l'ouest Darfour.

Il a indiqué que la réunion a déterminé les besoins en matière de santé et d'abris, et a décidé d'envoyer un avion dans la région demain (jeudi) pour acheminer le soutien médical et préparer l'évacuation des blessés dans l'État de Khartoum.

Il a appelé les organisations et institutions nationales officielles et populaires travaillant dans le domaine humanitaire à soutenir les citoyens de l'État de l'ouest Darfour, notant que l'Union des hommes d'affaires a fourni un soutien initial de 100 millions de livres aux citoyens affectés dans la région.