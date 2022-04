Niger: La croix de Pâques portée par un peuple qui souffre de la famine, du manque de médicaments, de la violence et de l'insécurité

Dosso — " Nous, chrétiens de Dosso, formons une très petite communauté au sein d'une société majoritairement islamisée. Heureux de l'être mais fragile face à la variété et à la densité des couleurs de nos frères. C'est ce qu'écrit à l'Agence Fides le Père Rafael Marco Casamayor, religieux de la Société des Missions Africaines (SMA), à la fin des célébrations de Pâques dans leur mission de Dosso.

"Nous avons vécu en tant qu chrétiens une bonne partie du carême avec le ramadan des musulmans. Ce sont des choses qui nous unissent, qui nous aident à transcender notre existence et à nous rapprocher de Dieu même si leur projection est très différente", explique le missionnaire.

" Le chemin de croix des vendredis de carême était célébré au coucher du soleil, lorsque le peuple avait terminé son travail. Nous nous sommes réunis dans le grand espace de la mission et avons suivi le chemin de la Passion de Jésus. C'est la croix portée par mon peuple qui souffre de la famine, du manque de médicaments, de la violence et de l'insécurité", a poursuivi le père Rafael. : "Je pense aussi aux enfants aveugles de Gaya (voir Fides 18/1/2022) que nous portons dans nos bras, à ceux de Dosso que nous tenons par la main et aux enfants des rues de Niamey. Ce sont eux qui éclairent notre chemin car avec eux nous embrassons notre croix qui devient Amour".

A la fin du chemin de croix, les fidèles ont fait une collecte pour les personnes les plus démunies et avec ce qu'ils ont réussi à récolter, des denrées alimentaires et des articles d'hygiène ont été achetés pour être distribués aux personnes les plus démunies de l'hôpital "La Madre y el Niño" de Dosso.