Congo-Kinshasa: Bilan de consultations de Nairobi entre les groupes armés locaux de la RDC et le Gouvernement

La première phase des consultations entre les groupes armés locaux de la RDC et le Gouvernement s'est clôturée mercredi 27 avril à Nairobi au Kenya. Selon une dépêche du service de communication de la Présidence de la RDC, à l'issue de ces travaux, les Présidents kenyan et congolais ont exhorté les groupes armés de l'Ituri, du Nord et Sud-Kivu à privilégier la voie de la paix en déposant les armes.

Dans la matinée de mercredi, tous les groupes armés présent à ces assises ont remis, chacun, leurs mémorandums à la facilitation dans lesquels ils proposent des voies de sortie des tensions armées dans l'est de la RDC.

-Quel bilan peut-on dresser de cette première phase des négociations entre le gouvernement de la RDC et les groupes armés congolais à Nairobi ?

Invités

- Professeur Jacques N'Djoli, professeur de droit constitutionnel. Il est député national et vice-président de la Commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale.

-Professeur Casimir Ngumbi, politologue et expert dans les domaines des violences politiques et des groupes armés.

-Professeur Dady Saleh, docteur et spécialiste en développement pour le pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC et d'Afrique.