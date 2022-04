Congo-Brazzaville: MP Beauty - Sublimer la femme, tel est le leitmotiv de Michelle

C'est dans une ambiance cocooning et cosy que vous accueille Michelle Peko, la conceptrice de MP beauty, dans le troisième arrondissement de Brazzaville, Poto Poto, à quelques encablures du commissariat de la gendarmerie nationale. Une enseigne moderne et chaleureuse où mise en beauté et relaxation s'accordent parfaitement.

" Vos ongles ont besoin de se refaire une beauté, vos cils ont besoin d'un petit coup de pouce, vos petons attendent d'être bichonnés, alors vous êtes la bienvenue chez MP beauty ", a fait savoir la jeune entrepreneure, Michelle Peko, heureuse d'avoir enfin ouvert son institut qu'elle nomme affectueusement le paradis du bien-être. " Ça été le parcours du combattant entre les ouvriers qui ne respectent pas la date de livraison, les démarches administratives et les taxes qui n'en finissent jamais. J'ai eu un moment de doute qui s'est vite volatilisé grâce aux encouragements de mon entourage ", a-t-elle indiqué.

Un espace de plus en plus fréquenté par la gent féminine puisque la jeune entrepreneure n'a pas lésiné sur la décoration, l'accueil, l'écoute et le professionnalisme... Des maîtres mots de la propriétaire! En effet, si le lieu respire la féminité, on ne retrouve pas pour autant la couleur rose bonbon ou dragée comme dans la plupart des instituts de la place.

Mais la présence des bougies d'ambiance, l'option des murs blancs, des meubles couleurs marron, et quelques touches d'orange sur les vases à fleurs soigneusement disposés offrent une ambiance girly à la pièce. Les clientes choyées ne se pressent pas de quitter les majestueux et confortables sièges de la partie pédicure. " Devinez quoi, on s'y sent comme à la maison. Il y a un bel accueil, chose qui est de plus en plus rare. Le local est nickel, les prestations sont bien faites et pour couronner le tout, l'ambiance est conviviale, résultat on lâche prise et on se laisse chouchouter ", a confié Léa, satisfaite de son rendez-vous.

Souriante et aux petits soins, Michelle Peko souhaite faire de cet espace un boudoir du bien-être de la femme. Aussi propose t-elle un large choix de soins et table sur les spécificités de la maison : la beauté des mains et des pieds, soins du visage, massages, l'extension de cils, piercing tatouages à des prix raisonnables allant de 2 000 à 25 000FCFA, a souligné la jeune femme qui compte renflouer l'espace onglerie dans la mesure où il est vraiment sollicité. Autre avantage, le client peut aussi opter pour un moment de détente avec un massage recommandé par l'institut et dont les tarifs sont tout aussi doux. Résultat, comme l'a souligné Dedette, cliente d'une vingtaine d'années, " on pourrait passer une grande partie de la journée dans ce cadre agréable ".

Michelle a débuté cette aventure il y a deux ans. Après son BTS en communication, la jeune fille se heurte à la dureté du marché de l'emploi au Congo. " Ce qui m'a poussé à chercher un chemin parallèle, c'est parce que j'étais très attirée par tout ce qui pouvait mettre en valeur la femme via le maquillage. Et c'est tout naturellement que je me suis tournée vers le domaine de l'esthétique, en général ", a fait savoir Michelle. Et pour optimiser son savoir-faire, elle décide de suivre une formation et s'envole pour la France.

" Grâce à mes économies en partie et l'aide de ma famille, je suis allée me former au CERP en esthétique où j'ai obtenu mon diplôme après trois ans de formation ", a fait savoir cette dernière qui profite de son séjour pour acheter du matériel et à son retour au pays, elle s'engage corps et âme à former ses travailleurs avant l'ouverture de l'institut car elle voulait un salon qui lui ressemble un peu plus ; un salon mixte, chic et glamour. Une seconde victoire qu'elle savoure avec beaucoup de bonheur car Micho, comme l'appellent ses proches, n'a pas encore dit son mot.