Congo-Brazzaville: Master-class - Des stratégies pour outiller la jeunesse en vue d' une meilleure employabilité

Du 26 au 27 avril, dans l'enceinte de Canal Olympia Brazzaville, le cabinet Human formation consulting (HFC) a co-organisé une master-class au bénéfice de la jeunesse sur le thème " Renforcer l'employabilité des jeunes afin d'accélérer leur insertion professionnelle ".

C'est dans le but d'édifier la jeunesse à mieux se positionner sur le marché de l'emploi qu'a été initié l'atelier de formation ayant porté sur trois leviers indispensables à sa meilleure employabilité. Le premier thème abordé a été celui de l'élaboration d'un curriculum vitae (CV) attractif pour les recruteurs.

Présenté par Reince Trésor Gandou, fondateur du cabinet HFC et co-organisateur de la formation, ce thème a permis au public de comprendre qu'un CV est l'emballage par excellence des compétences de chacun. Et par conséquent, il est primordial de savoir comment le représenter. Sur la base de son expérience et de ses compétences, il a exhorté le public sur le fait qu'un CV attractif doit: être rédigé de sorte à décrocher un rendez-vous et non un emploi ; valoriser ses points forts ; utiliser les mots clés issus de l'offre d'emploi auquel on répond ; montrer ce que l'on sait ; être facile à lire ; être destiné à des employeurs potentiellement intéressés par son profil, etc.

Le deuxième thème de cette master-class portant sur les techniques d'élaboration d'un projet professionnel a été animé par Gess Nguié. Son intervention a présenté à l'assistance un cheminement simple pour parvenir à un bon projet personnel, que ce soit pour se trouver un emploi ou encore pour créer sa propre entreprise.

Le dernier levier consacré à l'appropriation de la notion de conscience professionnelle a été décortiqué par Vanessa Obambi, directrice générale de Mighty communication. Dans ce temps de partage, elle a souligné que la conscience professionnelle est synonyme de dignité. " Elle permet à l'homme de penser le monde et de se penser soi-même. C'est pourquoi gagner en réseautage solide ainsi que consolider un emploi passent par une bonne conscience professionnelle. Celle-ci se traduit donc par un comportement positif et constructif ", a-t-elle déclaré.

A ces trois thèmes s'ajoutaient des puissants messages livrés à distance par Landryne Auriane Elion, manager carrière-emploi sur comment gérer une période de chômage, ainsi que par Charly Tchatch, jeune leader africain depuis le Gabon, à propos du développement personnel sur la question de l'emploi des jeunes à distance.

Une initiative saluée par le public

Vadim Osdet Mvouba, conseiller spécial du Premier ministre à l'Employabilité des jeunes et parrain de la rencontre, a soutenu que l'employabilité de la jeunesse constitue à n'en point douter une question qui demeure au centre même des préoccupations tant du côté des pouvoirs publics que du côté de la jeunesse elle-même. A en croire ses propos, les différentes structures existantes telles l'Agence congolaise pour l'emploi, le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement, le Réseau des centres d'éducation, de formation et d'apprentissage, ainsi que bien d'autres structures participant à cet élan sont des opportunités que la jeunesse doit saisir pour une meilleure insertion professionnelle.

Pour plusieurs participants, à l'instar de Ronoise Ngampika, logisticienne en formation, cette master-class a été une réussite. " Cela fait un bout de temps, lorsque je tâte le monde de l'emploi, soit je réussis à obtenir un entretien et pas un emploi, soit je n'obtiens même pas aussi un entretien. Et en participant à cette master-class, je suis satisfaite car j'ai pu déceler quelques lacunes que je vais devoir revoir en vue de décrocher un emploi d'ici là ", a-t-elle confié.

Notons que cet atelier de formation a été organisé avec le soutien d'Airtel Congo, Vival Congo, Bonny boof, Carrière-emploi, C-Tech, Association Elikia&nkita, Mighty Communication. " Je remercie toutes ces femmes et ces hommes qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cette assemblée du savoir. Mes remerciements à tous les participants qui sont venus des quatre coins de Brazzaville pour s'armer de connaissance ; à nos invités spéciaux, à tous les intervenants ainsi qu'à l'ensemble des partenaires ", a déclaré Reince Trésor Gandou.