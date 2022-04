Guinée: Les forces sociales se félicitent du Report de l'ultimatum du 25 avril et saluent le bon sens des chefs d'État de CEDEAO

Le Forum des Forces Sociales de Guinée, à la suite de sa sollicitation de report de l'ultimatum du 25 avril dernier, se félicite et salue le bon sens des chefs d'Etat de la CEDEAO pour avoir accordé un délai supplémentaire aux Guinéens, leur permettant de trouver un consensus national dans la définition du contenu et la durée de la transition conformément à la charte.

Considérant, cette mesure de la CEDEAO comme une solidarité à l'égard du peuple de Guinée face à la cherté de la vie et, un défi lancé aux acteurs de la transition, le CNRD notamment, à prouver leur responsabilité patriotique face aux enjeux de la transition;

Craignant les conséquences néfastes sur la conduite de la transition, de toute manœuvre visant à jouer sur le nombre en occultant la représentativité effective des acteurs et la recherche d'un consensus par le biais d'un dialogue;

Prenant acte des invitations adressées par le MATD aux acteurs sociaux et politiques pour prendre part ce vendredi 29 avril 2022, à une réunion de restitution des propositions qu'il aurait reçu sur le chronogramme de la transition;

Constatant ainsi une certaine volonté manifeste des autorités de la transition à contourner des débats directs avec les forces vives de la nation dans la définition de la durée de la transition ;

Forum des Forces Sociales de Guinée:

Estime que l'exercice de synthèse des propositions reçues depuis le coup d'Etat doit être, pour des soucis de transparence et d'objectivité, fait non pas par le gouvernement/MATD, mais par une commission mixte consensuelle, composée du CNRD et des forces vives conformément à l'art.77 de la charte ;

Invite donc le CNRD à engager, avec l'appui au besoin de la CEDEAO et les pays amis de la Guinée, des consultations directes et urgentes auprès des forces vives de la nation pour la mise en place d'un cadre approprié permettant de définir le contenu et la durée de la transition ;

Le Forum des Forces Sociales de Guinée, invite l'ensemble des forces vives à s'apprêter pour une rencontre très prochaine d'harmonisation des approches sur la conduite de la transition.

Le Réseau CoJeLPaiD, l'ONG UDEC, PNAPIC, LEJEPAD, la plateforme DPEG, Cellule Balais Citoyen, Jeunesse CEDEAO Guinée, Alliance Futuriste, COSCDM/HG, MG+, CONAPAID, CECCG, COSATREG, CNTG, COCIR, CGFOG, UDTG, ONSLG, CGTG, MA CAUSE, MAG, FSF, COFFIG, OCDR, Forum Civil Guinéen, MERCI, ROSE, APRODI, CNJAG, CROSC-Ckry, Guinée Impact, OGELT, ODHC, OCDC, ONG - ANAD Guinée, AGSP, APD, RACEMAG, AAGP.