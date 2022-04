Congo-Brazzaville: Concours d'éloquence - Création du prix Cicero

Annoncé pour la matinée de ce 29 avril, le concours du meilleur pitch organisé en prolongement de la Master-class de Jonathan Bilari, initié par l'agence Acanthus group en partenariat avec la Fondation Mwiza Amani, met en lice dix candidats dont l'âge moyen est de 24 ans.

Africa Tsasa, Jean-Paul Ntetika, Laetitia Mbayo, Damaris Kalenga, Joseph Tamba, Azur Lengo, Makoki Sarah, Alex Tshibangu, Joyce Masiala et Archip-Joseph Mukoko ont été présentés lors de la conférence de presse tenue le 27 février à l'Hôtel Sultani.

Les dix concurrents du Prix Cicero, nommé en référence à Cicéron l'homme d'État romain réputé brillant orateur, vont présenter leurs projets respectifs ce 29 avril. Point d'orgue de la journée, le Prix Cicero n'est pas juste un concours d'éloquence. Il offre l'opportunité à dix jeunes étudiants et entrepreneurs y compris de proposer et de défendre un projet personnel sur le développement, l'entrepreneuriat ou une activité économique.

Le challenge est de convaincre de sa pertinence face aux investisseurs, incubateurs, autorités et autres personnalités. Le jury composé de Chantal Kanyimbo, Rigaud Gomba, Christelle Dibata et Shola Deen passera au crible leur pitch, une présentation de cinq minutes sur la base de cinq critères. Christelle Dibata a mentionné " la qualité de l'expression orale, de l'argumentation, la pertinence du thème, l'attitude du candidat face au jury et le respect du timing ".

Organisé en deux temps, le Prix Cicero est le prolongement de la Master-class de Jonathan Bilari prévue en trente minutes. Dans le cas d'espèce, il s'agit d'une " grande séance de formation sur la prise de parole efficace en public ", baptisée du nom de son initiateur, le journaliste, animateur radio-télé et événementiel susmentionné.

Précédant le concours proprement dit, la session, a fait savoir Jonathan Bilari, " reste tout de même ouverte aussi bien aux candidats non retenus qu'à toute personne désireuse d'y prendre part ". Il a pour objectif de pourvoir aux " techniques et stratégies nécessaires sur l'art de la prise de parole et de la présentation d'un discours pertinent et convaincant, en surmontant la peur de parler en public ".

Savoir se vendre

Associés à l'événement, Benjamin Rugamika, Charlotte Kalala et Shola Deen ont affirmé avoir jugé opportun de l'accompagner, convaincus de son bien-fondé. Initiateur du projet entrepreneurial " 100 jeunes pages d'espoir ", le premier a souligné " l'intérêt d'investir dans la jeunesse parce qu'une jeunesse forte, consciente s'approprie la destinée de sa nation ". Représentant Afrique Digital, la présidente du Salon économico-culturel Congo na Paris, Charlotte Kalala, a soutenu : " Notre valeur ne dépend pas de ce que le monde pense mais de la manière dont on sait se vendre, se présenter.

Lorsqu'on veut mettre quelque chose en place, il est très important de savoir se présenter, présenter son projet ". Et de renchérir au sujet du Prix Cicero : " Au travers de cette initiative, l'on apprend et accompagne, montre aux autres quelle est la meilleure façon de se vendre, se présenter et espérer acquérir des marchés, des opportunités ". Pour sa part, Shola Deen dit avoir fait œuvre utile en formant " les dix sélectionnés pendant toute une journée ". Le fondateur de Kin start-up Academy jugeant " très intéressant " le projet a affirmé : " J'ai été bluffé par l'équilibre, il y a cinq hommes et cinq femmes et leur qualité ". Il a partagé sa conviction sur la " grande qualité " des dernières allant jusqu'à être meilleures que leurs challengers masculins.

Spécialisée en relations presse, animation et présentation événementielle ainsi qu'en formation sur la prise de parole en public, l'agence Acanthus Group, créée l'an dernier par Jonathan Bilari, est à son image. La première édition du Prix Cicero qu'elle organise en partenariat avec la fondation Mwiza Amani sera diffusée en direct sur la chaîne de télévision Digital Congo.

Les lauréats, les trois meilleurs choisis par le jury, seront respectivement récompensés à hauteur de deux millions, un million et cinq cents francs congolais. Ce, a dit Jonathan Bilari, dans l'intention de contribuer un tant soit peu à " un épanouissement entrepreneurial dans leurs domaines respectifs ".