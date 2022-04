Congo-Brazzaville: Evénement - La " Caravane bantoue " veut promouvoir les échanges culturels entre le pays et le Cap-Vert

Le pont culturel que veut dresser le projet initié par Elisie Mafouta, un artiste plasticien congolais résident à Praia, la capitale Cap-verdienne, ne vise pas seulement l'univers de la culture dans ses différents démembrements mais envisage également de proposer des opportunités de discussions sur des sujets qui intéressent les deux pays.

Du 25 au 30 mai, la Caravane bantoue va réunir à Tarrafel et Praia plusieurs acteurs culturels du Congo et du Cap-Vert dans divers domaines, à l'instar de la peinture, la mode, la musique, l'art culinaire au travers d'expositions et projections. Une occasion pour les deux pays de faire valoir leurs potentiels culturels et marquer ainsi cette passerelle de convergence d'idées et d'expériences encore inexistante.

L'initiative placée sur le thème " Mbongui " est l'œuvre de l'artiste congolais Elsie Fortunat Mafouta et la communauté congolaise au Cap-Vert, en partenariat avec la mairie de Tarrafal. Le but est de promouvoir les échanges culturels et l'interaction entre les différents acteurs de la vie socio-économique, culturelle et politique au Cap-Vert, en créant une occasion de discuter de questions susceptibles d'intéresser à la fois les peuples et les cultures et d'ouvrir de nouveaux horizons culturels.

Pour le Congo, explique Elsie Fortunat Mafouta, c'est une nouvelle porte vers d'autres expériences dans un pays qui met la culture au centre de son développement. La Caravane bantoue doit promouvoir les échanges car, souligne-t-il, " la culture africaine devrait être vue comme vaste et complexe, par son existence millénaire et sa diversité ".

Le programme présentera aux habitants et visiteurs du Cap-Vert l'essentiel de la culture bantoue en général et congolaise en particulier. " L'appellation Bantou ne se réfère à aucune unité raciale. Sa formation et son expansion migratoire sont le résultat d'un mélange complexe. Nous ne pouvons alors pas parler de race, mais plutôt des communautés culturelles avec une civilisation commune et langues apparentées ", argue le Congolais, déroulant son concept.

Plusieurs artistes et artisans congolais à l'instar Nesta Ngalifourou, styliste, Georsy Wanner Mafouta, dessinateur; et Parfait Young, musicien, prendront part à la Caravane aux côtés d'autres qui viendront de la diaspora.

La Caravane bantoue veut finalement transmettre au Cap-Vert une réalité encore méconnue pour beaucoup et se veut être une plate-forme d'échanges interculturels. L'événement que soutiennent les diplomaties des deux pays attend un soutien d'autres organismes pour permettre le déplacement des artistes et journalistes déjà invités à y prendre part.

Artiste plasticien talentueux dans le style réaliste et expressionniste, Elsie Fortunat Mafouta est aussi formateur en art plastique. Il sillonne plusieurs pays grâce à son savoir-faire et ses toiles ont déjà illuminé d'illustres expositions à travers le monde. Il est le premier Congolais à exposer au Cap-Vert, cette île de la côte occidentale africaine où il y réside depuis.