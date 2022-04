Congo-Brazzaville: Lire ou relire - " Droit de la communication en République du Congo " de Passi Bibène

L'essai publié aux éditions Renaissance Africaine à Paris fait une autopsie de l'arsenal juridique qui régule la pratique des métiers de la documentation, de la presse et de la publicité au Congo-Brazzaville.

Sur 135 pages, l'essayiste Passi Bibène explore le cadre juridique de la communication en République du Congo en révélant les forces et les limites. Selon l'auteur, cet ouvrage est le prolongement du cours de droit de la communication qu'il dispense à l'Université Marien-Ngouabi, notamment au parcours des Sciences et techniques de la communication de la Faculté des lettres, arts et sciences humaines. Sa réflexion est née de l'observation des pratiques en matière de communication en République du Congo. Il s'est intéressé plus particulièrement aux dispositions juridiques qui encadrent la communication à travers la publicité, la documentation et la presse.

L'ouvrage compte dans l'ensemble cinq chapitres. Le premier est un regard rétrospectif et historique du cadre juridique régissant l'information et la communication depuis la colonisation jusqu'aujourd'hui. Le deuxième présente les généralités sur le droit de la communication. Le troisième chapitre traite du droit de la presse tel qu'il est défini et appliqué au Congo. Dans le quatrième, il aborde la problématique du droit de la publicité pour mieux appréhender les conditions juridiques liées à la production et la diffusion des messages publicitaires au Congo. Le tout dernier chapitre cerne les règles existantes applicables aux unités et aux professionnels des métiers documentaires.

L'auteur ne s'est pas contenté seulement de compiler les règles et les résultats des investigations, mais en se fondant sur les réalités observées, il révèle, dans une démarche analytique et synthétique assez pertinente et objective, le patrimoine juridique du pays en matière de communication et ses insuffisances par rapport à la donne internationale actuelle. Son essai est véritablement un livre référentiel qui offre, d'une part, aux lecteurs la connaissance panoramique des divers textes en vigueur au Congo, et, d'autre part, aux régulateurs plus de lucidité pour rendre les pratiques de la communication plus respectueuses de l'éthique, de la déontologie et de l'ordre nécessaire au bien-être et à l'épanouissement des personnes et de la population.

Passi Bibène est diplômé en communication et médias de l'université internationale de la Francophonie Senghor d'Alexandrie en Egypte. Auteur de plusieurs articles scientifiques dans diverses revues, le " Droit de la communication en République du Congo " est son tout premier essai.