Afrique: Football - L'Africa Sport d'Abidjan célèbre ses 75 ans d'existence

Le club vert et rouge a célébré, le mercredi 27 avril 2022 sa soixante quinzième année d'existence. Une occasion pour le président de l'Africa Sport d'Abidjan, Narcisse Kuyo Téa de rendre un vibrant hommage à tous les illustres fondateurs de ce club. C'était dans les locaux du siège du club sis à la Riviera Bonoumin. Dans sa déclaration, l'actuel président, Narcisse Kuyo Tea a fait l'historique de la création de son club. Il a indiqué que ce club est né, le 27 avril 1947 au quartier d'habitat Carône de Treichville. Tout en remerciant les membres-fondateurs notamment, Bailly Pascal, Follet Charles, Albert Guigui, Doua Sery dit Mogador et Zokou Pierre, Kuyo Narcisse a rappelé que l'Africa Sport d'Abidjan à l'origine s'appelait le Club Sportif Bété (CSB).

" En ce jour mémorable, en ma qualité de président de ce grand club historique et prestigieux de notre pays et en Afrique c'est avec une vive émotion je leur rends le vibrant hommage qui leur est dû au nom de notre famille sportive et de l'ensemble de nos nombreux supporters de sympathisant. Gloire éternelle à nos illustres fondateurs tous aujourd'hui disparus ", a -t-il déclaré.

Maintenir le flambeau

Promettant de maintenir haut le flambeau du club qu'il a reçu des défunts fondateurs à travers les précédents dirigeants parmi lesquels Blé Lucien, Tahi jean, Guy Ayéna, Simplice zinsou, Sidibé Moussa, Legre charles, Méité Yaya, Donwahi Alain Richard, Koffi N'Guessan, Doré Lacina, Cheick Oumar, et Vagba Alexis, Kuyo Tea a reitéré son engagement à faire de l'Africa, un grand club.

Celui qui dirige l'Africa depuis le 28 novembre 2021 a rappelé qu'il a engagé un vaste programme de reconstruction du club. Pour lui, l'objectif à court terme est le retour de l'Africa sport dans la ligue 1 du championnat ivoirien. Et pour atteindre ce but, il veut compter sur l'apport de tous les valeureux supporters et sympathisants. " Je sais pouvoir compter sur l'apport inestimable de tous nos valeureux supporters et sympathisants anciens comme nouveaux, jeunes comme vieux, femmes ou hommes. Joyeux anniversaire, à tous, Ohé toujours", a indiqué Narcisse Kuyo Téa.