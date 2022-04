Cote d'Ivoire: Jeune musulman - L'inspecteur général d'Etat apporte son soutien à ses collaborateurs

L'Inspecteur Général d'Etat, Ahoua N'doli Théophile, a fait des dons à ses collaborateurs musulmans de l'Inspection Générale d'Etat, en cette période de jeûne, le mercredi 27 Avril 2022. Prescrit par le Saint Coran, cet acte de solidarité est selon l'Inspecteur Général d'Etat est l'expression de sa compassion à l'endroit de ses collaborateurs musulmans de l'organe supérieur de contrôle administratif, d'audit, d'Inspection et de promotion de la bonne gouvernance de Côte d'Ivoire.

" En ce mois de pénitence, il nous revient d'exprimer à chacun de vous notre soutien. Ce don est celui de la fraternité et de la solidarité", a-t-il précisé. Ahoua N'doli Théophile a demandé aux musulmans de prier davantage pour le Président de la République, Alassane Ouattara, les membres du gouvernement et l'ensemble des ivoiriens pour une paix durable et la mise en œuvre sereine de la vision du Chef de l'Etat. Cette activité qui s'est déroulée dans une ambiance fraternelle et conviviale à la salle de conférence de l'institution, a été accueillie avec joie par les agents. Au nom de tous les récipiendaires, Dicko Adama, Inspecteur d'Etat a traduit la reconnaissance et les remerciements à l'Inspecteur Général d'Etat. Il a formulé des prières pour le bienfaiteur. Pilier majeur de l'Islam, le Ramadan est par excellence, le mois de la sainteté et de la charité qui permet aux fidèles musulmans de se rapprocher d'Allah.