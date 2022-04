Sénégal: Le BMN mise sur son adaptation et des outils spécifiques pour des entreprises plus compétitives (DG)

Dakar — Le bureau de mise à niveau (BMN) "s'adapte et développe des outils spécifiques" dans l'optique d'aider les entreprises à mieux se positionner sur le marché et à être plus compétitives, a déclaré jeudi sa directrice générale, Fatou Dyana Bâ.

"Le BMN s'adapte et développe des outils spécifiques pour accompagner aussi la petite entreprise mais également celle bien structurée avec un élément en commun, qui est de voir comment accompagner les entreprises pour qu'elles soient plus compétitives sur le marché", a-t-elle expliqué. Elle s'exprimait jeudi, au cours d'une cérémonie de signatures de conventions entre sa structure et 40 entreprises bénéficiaires. Ces conventions illustrent la diversité de l'activité du Bureau, symbolisée par la nature des entreprises accompagnées. Elle souligne que cette cérémonie est l'expression de l'engagement du bureau de mise à niveau et de son pari de soutenir l'émergence des entreprises et des petites et moyennes entreprises (PME) sénégalaises.

Depuis sa création, a-t-elle relevé, le BMN apporte un certain nombre d'appuis techniques et financiers aux entreprises, pour leur permettre d'améliorer leur compétitivité et de bien se positionner sur le marché extérieur mais aussi intérieur. "Cette ambition que nous avons d'accompagner les entreprises ne peut se concrétiser sans l'engagement à nos côtés de nos autorités, de notre ministère de tutelle, de nos organes de gouvernance et des partenaires techniques et financiers qui, depuis le début, nous soutiennent", a-t-elle expliqué.

Elle précise que cet accompagnement va de l'acquisition d'équipements de production, à l'amélioration de l'organisation et la gestion des entreprises, en passant par la mise en place de systèmes de management de l'environnement. Ainsi, c'est cela qui explique "la large palette de services que le BMN est en train d'apporter aux entreprises. Certaines entreprises bénéficient de la mise à niveau spécifique nationale là où d'autres ont été accompagnées par le programme général ou appuyés à travers le programme national global dénommé "Initiative formation emploi". Le programme "Villes durables" mené aussi par le BMN accompagne certaines entreprises dans ce domaine, a indiqué Fatou Dyana Bâ.